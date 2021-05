Warren Buffet: शेयर बाजार से कैसे करें शानदार कमाई, अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट के 5 नुस्खे

Warren Buffet’s Investment Ideas: दुनिया के बेहद मशहूर और सबसे सफल निवेशकों की फेहरिस्त में अमेरिकी अरबपति वॉरेन बफेट का नाम सबसे ऊपर आता है. शेयर बाजार में निवेश के दम पर दुनिया के सबसे रईस लोगों में लगातार जगह बनाए रखने वाले वॉरेन बफेट की सफलता का राज है उनकी बेहद सुलझी हुई इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. तो आइए जानते हैं उनकी इस बेहतरीन रणनीति की 5 महत्वपूर्ण बातें :

आपको अपने पैसे अपनी समझदारी के आधार पर ही लगाने चाहिए. हो सकता है आपके सामने निवेश की ऐसी योजनाएं पेश की जाएं, जिनमें आपसे भारी-भरकम मुनाफे का वादा किया जा रहा हो. लेकिन सावधान रहें. अगर आप ठीक से समझ नहीं पा रहे कि आखिर उस निवेश में पैसे किस तरह बढ़ने वाले हैं, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है. कहीं ऐसा न हो कि आप एक झटके में ही अपना बहुत कुछ गंवा बैठें. आप अपने निवेश के फैसले अपनी जानकारी और समझदारी पर भरोसा करके ही करें.

किसी नई कंपनी में निवेश करते समय सभी को हिचकिचाहट होती है. हमारे मन में सवाल उठता है कि जो कंपनी हाल ही में शुरू हुई है या अभी आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है, उसमें पैसे लगाना कितना सही होगा? दूसरी तरफ हम हाई प्रोफाइल कंपनियों में निवेश की तरफ आकर्षित होते हैं. हमें उनमें शानदार रिटर्न की उम्मीद नजर आती है.

लेकिन इस बात को कुछ अलग ढंग से भी सोचने की जरूर है. अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी बेहद बढ़िया क्वॉलिटी के प्रोडक्ट बना रही है या अपने ग्राहकों को बेहतरीन सर्विस मुहैया करा रही है, तो आप उसमें निवेश पर विचार कर सकते हैं. ऐसी नई कंपनी के शेयर की कीमत समय के साथ-साथ बड़ी तेजी से बढ़ सकती है. जबकि हो सकता है पहले से स्थापित और हाई प्रोफाइल कंपनी के शेयरों की कीमत में उतना उछाल न आए. वॉरेन बफेट का मानना है कि “एक अच्छी कंपनी के शेयर शानदार कीमत पर खरीदने से अच्छा है, एक शानदार कंपनी के शेयर वाजिब कीमत पर खरीदे जाएं.”

शेयर खरीदने के बाद उसे एक ही दिन में या बेहद कम वक्त में बेच देने से बेहतर है कि आप अच्छी कंपनियों के स्टॉक खरीदें और फिर उनमें अपना निवेश लंबे समय तक बनाए रखें. अच्छे बिजनेस की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है और उसी के साथ उसके शेयर की कीमत भी. इसलिए अच्छी कंपनियों में निवेश करने के बाद बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा धैर्य रखें. शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश आखिरकार ज्यादा मुनाफा देता है, बशर्ते आप सही कंपनियों का चुनाव करें.

हमेशा याद रखें कि शेयर की मौजूदा मार्केट प्राइस और उसकी वास्तविक वैल्यू दो अलग-अलग चीजें हैं. बाजार में शेयर की कीमत हर पल बदलती रहती है. कई बार किसी शेयर की प्राइस और उसकी सही वैल्यू में कोई मेल नहीं होता. बाजार की स्क्रीन पर हर सेकेंड चमकने वाली शेयर प्राइस की जगह अपने निवेश के मूल्य पर गौर करना चाहिए. बाजार में मंदी के दौर में भी कई निवेशक बेहद सफल रहते हैं, जबकि बहुत से इनवेस्टर हड़बड़ी में आकर अपने अच्छे निवेश को भी घाटा उठाकर बेच डालते हैं. लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप अपने शेयर की करेंट प्राइस की जगह उसके सही मूल्य पर गौर करेंगे तो निवेश के बारे में बेहतर फैसले कर पाएंगे.

शेयर बाजार में पैसे लगाना लॉटरी का टिकट खरीदकर रातों-रात अमीर बन जाने की तरह नहीं है. सफल निवेशक बनने के लिए अच्छी कंपनियों का चुनाव करने में मेहनत और सावधानी से काम करना पड़ता है. अपने लिए अच्छा इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए काफी धैर्य रखना पड़ता है. जल्द से जल्द मुनाफा कमाने का लालच गलत निवेश की तरफ ले जा सकता है, जो आखिरकार आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. बेहतर रिटर्न के लिए आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके बिजनेस मॉडल के साथ ही साथ मैनेजमेंट भी अच्छा हो. सिर्फ विज्ञापनों और खोखली चालबाजियों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश करने वाली कंपनियों से दूर रहना ही बेहतर है.

