10 साल में चाहते हैं रिटायरमेंट? इतने फंड का कर लें इंतजाम, ताकि आराम से गुजरे जीवन

Retirement Corpus: पिछले कुछ दशकों में ऐसे कई बदलाव हुए हैं जिन्होंने लोगों के रिटायरमेंट के नजरिये पर असर डाला है. इसमें से एक बड़ी बात लोगों का संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जाना है. एकल परिवार में आने के बाद संयुक्‍त आमदनी का सुरक्षा कवच नहीं रह जाता है. इसके साथ ही अब बड़े शहरों में ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हैं. इसके साथ ही लोगों में जल्दी रिटायरमेंट लेकर अपने दूसरे शौक को पूरा करने का भी चलन देखा जा रहा है. सबसे जरूरी, कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवनशैली के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता. इन सभी वजहों से जल्दी रिटायरमेंट के लिये कॉर्पस यानी फंड बनाने का चलन शुरू हुआ है. यह रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और आय का मुख्य स्रोत होता है.

इसमें यह सवाल उठता है कि रिटायर होने के लिये कितने पैसे काफी हैं. इसकी गणना के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, वहीं एक सीधा तरीका है कि आपके सालाना खर्च का 20 गुना आपको रिटायरमेंट के लिये कॉर्पस यानी फंड चाहिए.

मान लीजिए, आप अगले 10 साल में रिटायरमेंट की सोच रहे हैं और आपका सालाना खर्च 9,00,000 रुपये है. भारत में सालाना अनुमानित मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 5 से 6 फीसदी के बीच रहती है. इस तरह, अगले 10 साल बाद आपका सालाना खर्च महंगाई दर को एडजस्‍ट करने के बाद 16,00,000 रुपये होगा. यानी, रिटायरमेंट के समय सालाना 16,00,000 का खर्च मानें, तो रिटायरमेंट कॉर्पस 20 X 16,00,000 यानी 3,20,00,000 रुपये का होना चाहिए.

एक और सवाल है कि एक व्यक्ति को कितना निकालना चाहिए और कॉर्पस कितने समय तक काम आएगा. विद्ड्रॉल के लिये अंतरराष्ट्रीय तौर पर नियम जिसे 4 परसेंट रूल कहते हैं, उसके मुताबिक हर साल कॉर्पस में से 4 फीसदी राशि का ही विद्ड्रॉल किया जाना चाहिए. अगर इसका अनुशासन के साथ पालन किया जाए, तो कॉर्पस 30 साल तक रहेगा.

इसके साथ ही कुछ दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसमें फंड की क्वालिटी और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल इंश्योरेंस आदि शामिल हैं.

By: Ajit Menon, CEO, PGIM India Mutual Fund

