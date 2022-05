Two Wheeler Loan: ड्रीम बाइक खरीदने के लिए लेना चाहते हैं टू-व्हीलर लोन? तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Two Wheeler Loan के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जिनके बारे में हमने यहां बताया है.

आप टू-व्हीलर लोन लेकर अपने ड्रीम बाइक के लिए धन जुटा सकते हैं.

Two Wheeler Loan: आज के समय में ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए भारतीय सड़कों पर यातायात के लिए टू-व्हीलर सबसे बेहतर विकल्प है. अगर आप अपनी ड्रीम बाइक खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप टू-व्हीलर लोन लेकर अपने ड्रीम बाइक के लिए धन जुटा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं. मार्केट में कई तरह के टू-व्हीलर लोन प्लान मौजूद हैं, ऐसे में हमें इसके लिए अप्लाई करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. लोन के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जिनके बारे में हम यहां बताने जा रहे हैं. इंटरेस्ट रेट टू-व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अलग-अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट की तुलना करना बेहद जरूरी है. OTO के को-फाउंडर सुमित छाजेद कहते हैं, “चूंकि टू-व्हीलर लोन की डिमांड बढ़ी है, इसलिए लेंडर्स NBFC में सही रेट पर लोन उपलब्ध कराने के लिए कंपटीशन चल रहा है. इंटरेस्ट रेट 7 फीसदी से शुरू होकर 18 प्रतिशत तक हो सकता है. यह लोन लेने वाले शख्स द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करता है.” Home Loan: EMI घटाने के लिए ना बढ़वाएं मंथली किस्त की संख्या, लाखों का बढ़ जाएगा दबाव, चेक कर लें कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट यह एक्चुअल अमाउंट है, जिसे आप किसी लेंडर से उधार लेते हैं. यह बॉरोअर की चुकौती क्षमता पर निर्भर करेगा. छाजेद कहते हैं, “इस मामले में लेंडर द्वारा LTV रेश्यो पर विचार किया जाता है. यह कम होता है तो लेंडर्स से बेहतर ब्याज दर पर कर्ज मिल सकता है. इसके अलावा और भी नियमों में थोड़ी ढील मिलती है.” 80 प्रतिशत या उससे कम का LTV रेश्यो अच्छा माना जाता है. उदाहरण के लिए, अगर आप 100,000 रुपये का टू-व्हीलर लोन लेते हैं और आपका एलटीवी 80 फीसदी है तो आपका लोन अमाउंट 80,000 रुपये होगा और डाउन पेमेंट के रूप में आपको 20 प्रतिशत यानी 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा. टेन्योर किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा लोन अमाउंट को चुकाने के लिए एक बॉरोअर को एक निश्चित समय दिया जाता है. यह आमतौर पर 12-48 महीनों तक होता है. EMI और प्रोसेसिंग चार्ज EMI प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज का वह हिस्सा है जिसका भुगतान आप हर महीने करते हैं. लोन के प्रोसेसिंग के लिए एक मामूली शुल्क लिया जाता है. ध्यान दें कि कुछ लेंडर या NBFC आपसे जीरो प्रोसेसिंग चार्ज ले सकते हैं. Car Loan: अब सिर्फ आधे घंटे में मिलेगा कार लोन, HDFC बैंक ने लॉन्च की नई सर्विस स्पेशल ऑफर्स ज्यादातर बैंक या वित्तीय संस्थान त्योहारी सीजन के दौरान अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक लोन ऑफर पेश करते हैं. कुछ तो मॉनसून सेल जैसे मौसमी ऑफर भी देते हैं. इन ऑफर्स में कम ब्याज दर, जीरो डाउन पेमेंट, 100% फाइनेंसिंग, जीरो प्रोसेसिंग फीस आदि शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर आप पहले से ही ग्राहक हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको नए ग्राहकों की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए. रिपेमेंट विकल्पों की करनी चाहिए जांच अलग-अलग लेंडर्स के रिपेमेंट विकल्पों की जांच करनी चाहिए. अवधि जितनी लंबी होगी, इंटरेस्ट कंपोनेंट भी उतना ही ज्यादा होगा. फ्लेक्सिबल लोन EMI वाला एक प्लान चुनकर आप अपना लोन जल्दी चुका सकेंगे और कभी भी EMI के भुगतान से नहीं चुकेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.