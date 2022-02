Valentine’s Day Offers: वैलेंटाइन्स डे पर अपने पार्टनर को देना है गिफ्ट? Flipkart और Amazon समेत यहां मिल रहा डिस्काउंट, चेक करें डिटेल

Samsung, Garmin और Noise कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने वेलेंटाइन ऑफर्स की घोषणा की है. इसके अलावा, Flipkart और Amazon भी अपने ग्राहकों को कई शानदार ऑफर्स की पेशकश कर रहे हैं.

वेलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को अब कुछ ही दिन रह गए हैं.

Valentine’s Day Offers: वैलेंटाइन्स वीक (Valentine’s Week 2022) के पहले तीन दिन यानी रोज़ डे (Rose Day), प्रपोज़ डे (Propose Day) और चॉकलेट डे (Chocolate Day) बीत गए. अब 14 फरवरी को आने वाले वैलेंटाइन्स डे में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में कई टेक ब्रैंड्स व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर्स की पेशकश कर रहे हैं. Samsung, Garmin और Noise कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने वैलेंटाइन्स डे ऑफर्स की घोषणा की है. इसके अलावा, Flipkart और Amazon भी अपने ग्राहकों को कई शानदार ऑफर की पेशकश कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इन ऑफर्स का फायदा उठाते हुए आप अपने पार्टनर को गिफ्ट देने में कितनी बचत कर सकते हैं. Galaxy Watch 4 पर मिल रहा डिस्काउंट सैमसंग ने वैलेंटाइन्स डे से पहले गैलेक्सी वॉच 4 पर ऑफर्स की घोषणा की है. गैलेक्सी वॉच 4 खरीदने वाले ग्राहक 9,249 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं. इस ऑफर के तहत, ग्राहकों को 3999 रुपये का हाइब्रिड लेदर बैंड और 3249 रुपये का स्पोर्ट्स बैंड सिर्फ 999 रुपये में मिल सकता है. सैमसंग प्रमुख बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का कैशबैक भी दे रहा है. इसके अलावा, ग्राहक 12 महीने की नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाकर गैलेक्सी वॉच 4 को 1,999 रुपये में खरीद सकते हैं. Galaxy Watch 4 में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. यह वॉच बॉडी कंपोजिशन, स्लीप पैटर्न और ब्लड ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक कर सकता है. Galaxy Watch 4 सैमसंग और गूगल द्वारा संचालित वियर OS फीचर देने वाली स्मार्टवॉच की पहली जनरेशन है. इसके सभी ऑफर्स 28 फरवरी, 2022 तक वैलिड रहेंगे और Samsung.com/in, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स और रिटेल स्टोर्स पर इन ऑफर्स का फायदा उठाया जा सकता है. Redmi Note 11S और Redmi Note 11 भारत में लॉन्च, मिलेंगे कई शानदार फीचर्स, जानें कीमत समेत तमाम डिटेल्स वैलेंटाइन डे पर Garmin दे रहा डिस्काउंट Garmin ने वैलेंटाइन्स वीक के लिए अपनी स्मार्टवॉच पर कई ऑफर्स की घोषणा की है. Garmin चुनिंदा वेलनेस प्रोडक्ट कैटेगरी की स्मार्टवॉच जैसे Venu सीरीज, Lily और Vivosmart 4 बैंड पर 5,000 रुपये तक की छूट दे रहा है. ग्राहक 14 फरवरी तक इन डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं. डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स को Amazon.in, synergizer.co.in और Bajajfinserv.in और Helios वॉच स्टोर और जस्ट इन टाइम रिटेल आउटलेट पर खरीदा जा सकता है. Garmin Venu 2 व Venu 2S पर 5,000 रुपये की छूट दे रहा है, जिससे दोनों घड़ियों की कीमत 36,990 रुपये हो गई है. इसकी एमआरपी 41,990 रुपये है. Venu Sq म्यूजिक और Venu Sq पर भी 5,000 रुपये की छूट मिल रही है जिससे इनकी कीमत भी क्रमशः 20,990 रुपये और 15,990 रुपये हो गई है. Lily को 5,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है, जिससे इसकी कीमत 15,999 रुपये हो जाती है. Vivosmart 4 पर 1,500 रुपये की छूट की घोषणा की गई है, जिससे इसकी कीमत 11,990 रुपये से शुरू होती है. Puresight Systems भी दे रहा डिस्काउंट Puresight Systems ने 28 फरवरी, 2022 तक चलने वाली अपनी iRobot Roomba सीरीज़ पर विशेष ऑफ़र की घोषणा की है. ग्राहक चुनिंदा प्रोडक्ट्स, जैसे कि Roomba i3 सीरीज और Roomba 698 पर 50 प्रतिशत तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं. Roomba i3 की कीमत 24,900 रुपये है, वहीं, i3+ की कीमत 39,900 रुपये है. जबकि, i3+ की मूल कीमत 76,900 रुपये है. तीनों प्रोडक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर के साथ iRobot ऑफलाइन स्टोर, क्रोमा और रिलायंस डिजिटल पर उपलब्ध हैं. Manyavar IPO: वेदांत फैशन में किया है निवेश? ग्रे मार्केट के समझें संकेत, ऐसे चेक करें शेयर अलॉटमेंट वैलेंटाइन्स डे पर Amazon और Flipkart भी बेच रहे हैं सस्ते प्रोडक्ट अमेज़न पर JBL के स्पीकर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं. JBL Go स्पीकर की MRP 2699 रुपये है, लेकिन इसे अमेजन पर 1899 रुपये में खरीदा जा सकता है. यह स्पीकर ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग फीचर से लैस है. साथ ही इसमें नॉइस कैंसिलिंग फीचर भी दिया गया है.

अमेज़न AIWA SB-X350J ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर पर 28 फीसदी का डिस्काउंट दे रहा है. इसकी ओरिजनल कीमत 17,990 रुपये है लेकिन ऑफर के तहत इस स्पीकर को महज 12,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस तरह ग्राहक इस स्पीकर पर 5 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं.

वैलेंटाइन्स डे के मौके पर Flipkart पर मोबाइल बोनांजा सेल चल रही है. इसके तहत Realme GT 5G (Dashing Blue, 128 GB) (8 GB RAM) स्मार्टफोन को 7 फीसदी के डिस्काउंट के साथ 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 40999 रुपये है.

इसी तरह Google Pixel 4a स्मार्टफोन के 128GB/6GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की ओरिजनल कीमत 31,999 रुपये है लेकिन इसे 12 फीसदी के डिस्काउंट के साथ 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Motorola Edge 20 Pro (Midnight Sky) के 128 GB/8 GB वैरिएंट की असल कीमत 45,999 रुपये है लेकिन इसे 28 फीसदी के डिस्काउंट के साथ महज 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. वैलेंटाइन्स वीक क्या है? 7 फरवरी से 14 फरवरी तक का सप्ताह वैलेंटाइन्स वीक (Valentine’s Week 2022) के तौर पर मनाया जा रहा है. इसमें 7 फरवरी रोज़ डे (Rose Day), 8 फरवरी प्रपोज़ डे (Propose Day) और 9 फरवरी को चॉकलेट डे (Chocolate Day) के तौर पर मनाया गया. इसके बाद 10 फरवरी को टेडी डे (Teddy Day), 11 फरवरी को प्रॉमिस डे (Promise Day), 12 फरवरी को Hug Day और 13 फरवरी को किस डे (Kiss Day) होगा.

