350 रु सालाना से भी कम में मिलेगा 4 लाख तक का बीमा, इन 2 सरकारी स्कीम का उठाएं फायदा

आज के वक्त में व्यक्ति का बीमा होना जरूरी है. लेकिन ज्यादा प्रीमियम के चलते यह गरीब के बजट में नहीं आ पाता है. गरीब और कमजोर वर्ग के लोग भी बीमा का लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार ने सस्ते प्रीमियम वाली दो स्कीम चलाई हुई हैं. ये स्कीम हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY). PMJJBY जीवन बीमा स्कीम है, वहीं PMSBY दुर्घटना बीमा योजना है.

दोनों स्कीम में कुल मिलाकर 4 लाख रुपये तक का बीमा है. अगर कोई इन दोनों स्कीम्स का फायदा लेना चाहता है प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपये सालाना पड़ेगा. PMJJBY और PMSBY दोनों स्‍कीम्स का प्रीमियम सालाना आधार पर मई में कटता है. ये स्कीम्स 1 जून-31 मई आधार पर चलती हैं. इन स्कीम्स का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है. बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के टाइम पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा रद्द हो सकता है. आइए जानते हैं दोनें स्कीम्स की डिटेल…

यह स्कीम 55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर देती है. किसी भी वजह से बीमा कराने वाले की मौत होने पर उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की धनराशि मिलती है. 18 से 50 साल तक की उम्र का नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है. PMJJBY का वार्षि‍क प्रीमि‍यम केवल 330 रुपये है. अगर कोई साल के बीच में PMJJBY से जुड़ता है तो प्रीमियम अमाउंट एप्लीकेशन की तारीख के आधार पर तय होगा, न कि खाते से पैसा कटने की तारीख के आधार पर. इस स्कीम से जुड़ने के हिसाब से प्रीमियम का स्ट्रक्चर इस तरह है-

जून, जुलाई, अगस्त- सालाना प्रीमियम 330 रुपये

सितंबर, अक्टूबर, नवंबर- प्रीमियम 258 रुपये

दिसंबर, जनवरी, फरवरी- प्रीमियम 172 रुपये

मार्च, अप्रैल, मई- प्रीमियम 86 रुपये

इस स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है. स्‍थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है. 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय PMSBY का लाभ ले सकते हैं. इस स्कीम का सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है.

PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि‍सी भी नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन किया जा सकता है. चाहें तो बैंक मि‍त्र या बीमा एजेंट की भी मदद ले सकते हैं. PMJJBY के लिए जीवन बीमा कंपनियों में भी संपर्क किया जा सकता है. सरकारी बीमा कंपनियां और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इन स्‍कीम्‍स की पेशकश कर रही हैं.

