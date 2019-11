UIDAI: पुराने mAadhaar की जगह नया ऐप करें इंस्टॉल, मिलेंगी 35 से ज्यादा सर्विस

यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करने वालों को तुरंत नया वर्जन इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है. UIDAI ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि mAadhaar ऐप के पुराने किसी भी वर्जन को अनइंस्टॉल कर नया वर्जन इंस्टॉल करें. नया mAadhaar ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर और iPhone यूजर्स के लिए एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है.

एक अन्य ट्वीट में UIDAI ने कहा है कि नए mAadhaar ऐप पर आधार कार्ड धारक 35 से ज्यादा आधार सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें आधार डाउनलोड, आधार स्टेटस चेक, ऑर्डर आधार रीप्रिंट, बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक, लोकेट आधार केन्द्र आदि शामिल हैं.

Uninstall any previously installed versions of the #mAadhaar app from your mobile. Download and install the #NewmAadhaarApp from: https://t.co/62MEOeR7Ff (Android) https://t.co/GkwPFzuxPQ (iOS) pic.twitter.com/InTs5NwakL

mAadhaar ऐप को जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था. इसकी मदद से आधार कार्ड के डिजिटल वर्जन को स्मार्टफोन में कैरी किया जा सकता है और ओरिजिनल आधार लेकर चलने की जरूरत नहीं होती. इस ऐप में प्रोफाइल को एड कर कभी भी और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है. ऐप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है.

mAadhaar का इस्तेमाल केवल उसी नंबर पर किया जा सकता है, जो आधार से​ लिंक यानी UIDAI में रजिस्टर है. किसी मोबाइल नंबर पर एक mAadhaar ऐप पर 3 आधार कार्ड एड किए जा सकते हैं. लेकिन शर्त यह है कि तीनों आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, जिस पर ऐप इंस्टॉल है. हालांकि एक बार में केवल एक ही आधार एक्टिव रहेगा.

