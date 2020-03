लॉकडाउन में कैसे होंगे Aadhaar से जुड़े जरूरी काम, UIDAI ने बताया उपाय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को देशभर में लॉकडाउन का एलान किया. यह लॉकडाउन 21 दिन के लिए लागू रहेगा. इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा सब बंद रहेगा. इस सिलसिले में यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने जानकारी दी है कि इस दौरान देशभर में सभी आधार केंद्र और आधार कार्यालय बंद रहेंगे. UIDAI ने लोगों को ट्विटर पर लोगों को इसके बारे में बताया है.

UIDAI ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान आधार हेल्पलाइन 1947 IVRS (ऑटो मोड) में उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा आधार को भेजे गए ई-मेल या अपनी समस्याओं का जवाब मिलने में भी देरी होगी. यह आधार के संपर्क केंद्र में स्टाफ के उपलब्ध नहीं होने की वजह से होगा. UIDAI ने यह भी जानकारी दी है कि लोग आधार की ऑनलाइन सेवाओं और mAadhaar ऐप पर उपलब्ध सेवाओं का इस्तेमाल करें.

बता दें कि mAadhaar ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर और iPhone यूजर्स के लिए एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है. UIDAI के मुताबिक, mAadhaar ऐप पर आधार कार्ड धारक 35 से ज्यादा आधार सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें आधार डाउनलोड, आधार स्टेटस चेक, ऑर्डर आधार रीप्रिंट, बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक, लोकेट आधार केन्द्र आदि शामिल हैं. mAadhaar ऐप को जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था. इसकी मदद से आधार कार्ड के डिजिटल वर्जन को स्मार्टफोन में कैरी किया जा सकता है और ओरिजिनल आधार लेकर चलने की जरूरत नहीं होती. इस ऐप में प्रोफाइल को एड कर कभी भी और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है. ऐप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है.

देश में 25 मार्च से अगले 21 दिनों तक पूरे देश में कंप्लीट लॉक डाउन लागू है. इस दौरान एयर, बस, रेल सेवा आदि सभी ट्रांसपोर्ट सेवाएं, दफ्तर, दुकानें आदि बंद रहेंगी. हालांकि जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट समेत आवश्यक सेवाओं से संबद्ध कार्यालय इसके दायरे से बाहर होंगे. इसके अलावा दवा, ग्रॉसरी, सब्जियों आदि की दुकानें खुली रहेंगी और अस्पताल, टेलिकॉम, बैंक, एटीएम, फ्यूल स्टेशन आदि जैसी जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

