UIDAI का अलर्ट! आधार ऑपरेटर बनाने के नाम पर फ्रॉड, यहां दर्ज करें शिकायत

आधार (Aadhaar Card) से जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी एक तरह के फ्रॉड को लेकर है. UIDAI ने कहा है कि अगर कोई आपको पैसे लेकर आधार सेंटर ऑपरेटर बनाने का वादा करता है तो उसके झांसे में न आएं.

UIDAI ने ट्वीट में कहा है कि आधार ऑपरेटर्स को UIDAI नहीं बल्कि रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं. आधार सेंटर ऑपरेटर बनने के लिए व्यक्ति को अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट करना होता है. इसलिए अगर कोई आपको यह वादा करता है कि वह पैसे लेकर आपको आधार सेंटर ऑपरेटर बना देगा तो उसके झांसे में न आएं. साथ ही उसकी शिकायत 1947 नंबर पर कॉल कर दर्ज कराएं.

Operators are appointed by Registrars, not UIDAI. To become an operator contact the registrar of your region. Get registrar's info here https://t.co/tzFyse2jOP. If someone promises to make you an operator in return for money, call 1947 ®ister your complaint pic.twitter.com/MN8Ks9ag0T

— Aadhaar (@UIDAI) November 25, 2020