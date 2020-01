आधार बनवाने या अपडेशन के लिए नहीं है कोई मान्य दस्तावेज? न हों परेशान, ये अधिकारी बनाएंगे काम

अगर आप आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाना चाहते हैं या फिर मौजूदा आधार कार्ड में कोई डिटेल अपडेट कराना चाहते हैं तो ऑथराइज्ड अधिकारियों द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी मान्य है. यह बात आधार जारी करने वाली और इससे जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी UIDAI ने अपने ट्वीट में कही है. UIDAI के मुताबिक जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है, वे UIDAI द्वारा अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार इनरॉलमेंट/नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं.

सर्टिफिकेट ग्रुप ए या बी के गजटेड अधिकारी/ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया/एमपी/एमएलए/एमएलसी/म्युनिस्पिल काउंसिलर/तहसीलदार/किसी मान्यता प्राप्त शै​क्षणिक संस्थान के प्रमुख या सुप्रिंटेंडेंट या वॉर्डन या मैट्रन/मान्यता प्राप्त शेल्टर होम या अनाथालय के इंस्टीट्यूशन के प्रमुख द्वारा जारी होना चाहिए.

#AadhaarUpdateChecklist UIDAI accepts certificate issued by authorized officials for Aadhaar enrolment or Address, Name or Date of Birth update. The standard format for this certificate is available here: https://t.co/BeqUA07J2b pic.twitter.com/oiANmkIqsw

एक अन्य ट्वीट में अथॉरिटी ने कहा है कि वह आधार में नाम के अपडेशन के लिए पहचान के प्रमाण के तौर पर 32 डॉक्युमेंट, पते के प्रमाण के लिए 45 और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 15 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है. इसके अलावा संबंध के प्रमाण के तौर पर 14 डॉक्युमेंट मान्य हैं.

UIDAI का यह भी कहना है कि आधार इनरोमेंट/अपडेट के लिए वास्तविक डॉक्युमेंट साथ लेकर जाएं, न कि फोटोकॉपी. आधार सेंटर पर वास्तविक डॉक्युमेंट स्कैन करने के बाद आपको लौटा दिए जाएंगे.

ऑथराइज्ड अधिकारियों द्वारा जारी सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड फॉरमेट कैसा होना चाहिए, यह भी अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है. इसका फॉरमेट और सभी स्वीकृत दस्तावेजों की लिस्ट https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf से प्राप्त की जा सकती है.

