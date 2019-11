Aadhaar की 4 खास सर्विस: SMS से हो जाएगा काम, बस मोबाइल को करा दें आधार से लिंक

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारकों को SMS के जरिए भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराती है. ‘आधार सर्विसेज ऑन SMS’ सुविधा उन लोगों के लिए बेहद मददगार है, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो UIDAI वेबसाइट और m-Aadhaar ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ‘आधार सर्विसेज ऑन SMS’ के जरिए आधार कार्ड धारक वर्चुअल ID जनरेशन/रिट्रीवल, आधार लॉक/अनलॉक, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक आदि सर्विस SMS के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए आपका मोबाइल नंबर UIDAI में रजिस्टर यानी आधार से लिंक होना चाहिए. SMS 1947 पर भेजा जाएगा. आइए बताते हैं उल्लिखित सर्विसेज का SMS के जरिए कैसे लाभ लिया जा सकता है….

SMS में GVID<SPACE>आधार नंबर के आखिरी चार डिजिट लिखकर 1947 पर भेजें. उदाहरण के तौर पर अगर किसी का आधार नंबर 1234-5678-9123 है तो GVID 9123 लिखकर भेजना होगा.

इसके बाद आपके मोबाइल पर 16 अंकों का वर्चुअल आईडी आ जाएगा. अगर वर्चुअल आईडी खो जाए तो एक बार फिर से SMS कर इसे हासिल यानी रिट्रीव किया जा सकता है. इसके लिए यूजर्स RVID<SPACE>आधार नंबर के आखिरी चार डिजिट लिखकर 1947 पर भेजना होगा.

आधार संख्या लॉक करने के लिए दो SMS भेजने होंगे. पहला SMS OTP रिसीव करने के लिए भेजना होगा. इसके लिए GETOTP<SPACE>आधार नंबर के आखिरी चार डिजिट लिखकर 1947 पर भेजना होगा. इसके बाद UIDAI यूजर्स को 6 संख्या वाला OTP सेंट करेगा.

इसके बाद दूसरा SMS भेजना होगा. इस बार LOCKUID<SPACE>आधार नंबर के आखिरी चार डिजिट<SPACE>6 अंकों वाला OTP लिख कर 1947 पर भेजना होगा.

नोट: -याद रखें कि आधार नंबर को लॉक करने के लिए पहले वर्चुअल आईडी जनरेट करनी होगी.

– अगर एक ही मोबाइल नंबर से कई आधार नंबर लिंक हैं और दो आधार कार्ड के आखिरी 4 डिजिट समान हैं तो इन दोनों सूरतों में दूसरा मैसेज इस तरह भेजा जाएगा..

LOCKUID<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 8 डिजिट<SPACE>6 अंकों वाला OTP

इसके लिए भी 2 मैसेज भेजने होंगे.

पहला GETOTP<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट. दूसरा UNLOCKUID<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP.

अगर एक ही मोबाइल नंबर से कई आधार नंबर लिंक हैं और दो वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट समान हैं तो इन दोनों सूरतों में दूसरा मैसेज इस तरह भेजा जाएगा..

UNLOCKUID<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 10 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP

इसके लिए भी दो मैसेज करने होंगे. अगर आधार नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले GETOTP<SPACE>आधार नं​बर के आखिरी 4 डिजिट और बाद में ENABLEBIOLOCK<SPACE>आधार नं​बर के आखिरी 4 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP डालकर 1947 पर भेजना होगा.

अगर वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले GETOTP<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट और बाद में ENABLEBIOLOCK<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP लिखकर भेजना होगा.

नोट: -अगर आधार पहले से लॉक है तो यह सर्विस काम नहीं करेगी.

– अगर एक ही मोबाइल नंबर से कई आधार नंबर लिंक हैं और दो वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट या दो आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट समान हैं तो इन दोनों सूरतों में दूसरा मैसेज इस तरह भेजा जाएगा..

ENABLEBIOLOCK<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 8 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP

ENABLEBIOLOCK<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 10 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP

इसके लिए दो मैसेज भेजने होंगे. अगर आधार नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले GETOTP<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट और बाद में DISABLEBIOLOCK<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP लिखकर 1947 पर भेजना होगा.

वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले GETOTP<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट और बाद में DISABLEBIOLOCK<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP लिखकर भेजना होगा.

अगर एक ही मोबाइल नंबर से कई आधार नंबर लिंक हैं और दो वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट या दो आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट समान हैं तो इन दोनों सूरतों में दूसरा मैसेज इस तरह भेजा जाएगा..

DISABLEBIOLOCK<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 8 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP

DISABLEBIOLOCK<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 10 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP

आधार नंबर का इस्तेमाल करने की स्थिति में पहले GETOTP<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट और बाद में UNLOCKBIO<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP लिखकर 1947 पर भेजना होगा.

वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल करने पर पहले GETOTP<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट और बाद में UNLOCKBIO<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP लिखकर भेजना होगा.

अगर एक ही मोबाइल नंबर से कई आधार नंबर लिंक हैं और दो वर्चुअल आईडी के आखिरी 6 डिजिट या दो आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट समान हैं तो इन दोनों सूरतों में दूसरा मैसेज इस तरह भेजा जाएगा..

UNLOCKBIO<SPACE>आधार नंबर के आखिरी 8 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP

UNLOCKBIO<SPACE>वर्चुअल आईडी के आखिरी 10 डिजिट<SPACE>6 अंकों का OTP

