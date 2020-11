Travel Insurance: घूमने फिरने के शौकीन हैं तो जरूर कराएं बीमा; क्या हैं फायदे और क्यों है जरूरी, जानें सबकुछ

Travel Insurance: अगर आप यात्रा करने के शौकीन हैं या ऑफिस के काम से अक्सर आपको यात्रा पर जाने की जरूरत पड़ती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है. जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, उसी तरह से ट्रैवल इंश्योरेंस का भी महत्व है. ट्रैवल इंश्योरेंस में आपकी यात्रा को कवर किया जाता है. इस इंश्योरेंस के तहत अगर यात्रा में आपके साथ किसी भी तरह की अनहोनी जैसे कि दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्या, सामान चोरी होना, फ्लाइट छूट जाने जैसी समस्याएं होती हैं तो, संबंधित बीमा कंपनी आपको उचित मुआवजा देती है. यह इंश्योरेंस सिर्फ विदेश यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि घरेलू सफर के लिए भी मिलता है.

आज अधिकतर लोग अपनी डेली रूटीन से कुछ समय का ब्रेक लेने के लिए किसी जगह घूम आना चाहते हैं. यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है. इसे देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि यात्रा बीमा लिया जाए क्योंकि यह कई कारणों से जरूरी है.

ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लेने से पहले आप योग्यता चेक करे लें. यह निर्भर करता है कि आप किस तरह का इंश्योरेंस ले रहे हैं.

ट्रैवल इंश्योरेंस को ऑनलाइ लेना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यह सुविधाजनक है और इसकी प्रक्रिया तेज है. हालांकि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, यह इस पर निर्भर करेगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के जितने विकल्प आपके सामने हैं, उनमें कवर क्या-क्या हैं और क्या-क्या उनमें कवर नहीं है. ट्रैवल इंश्योरेंस करने वाली कुछ कंपनियां आदित्य बिरला ट्रैवल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज ट्रैवल इंश्योरेंस, भारती एएक्सए ट्रैवल इंश्योरेंस, एचडीएफसी इर्गो जनरल ट्रैवल इंश्योरेंस, इफको टोकियो ट्रैवल इंश्योरेंस और ओरिएंटल ट्रैवल इंश्योरेंस हैं. इनके अलावा भी कई कंपनियां हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलिसी कवर में क्या-क्या है.

इस समय दुनिया भर में कोरोना महामारी के कारण फ्लाइट्स बंद हो रही हैं. ऐसे में फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर सवाल उठता है कि इस पर कवर मिलेगा. तो इसका जवाब है कि अगर फ्लाइट बैन होने से पहले इंश्योरेंस कराया गया है तो इसका कवर मिलेगा, नई पॉलिसी पर नहीं मिलेगा.

ट्रैवल पॉलिसी की लागत इस पर निर्भर करती है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी है, आपकी उम्र, बीमित राशि कितनी है. इसके अलावा भी कई फैक्टर्स पर भी यह निर्भर करता है, जैसे कि आप कहां की यात्रा कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए. उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको एक महीने से कम समय के लिए मैक्सिको जाना है को 1 लाख डॉलर (74 लाख रुपये) के सम इंश्योर्ड के लिए आपको 580 रुपये से लेकर 1254 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं.

कुछ बीमा कंपनियां यात्रा शुरू करने के दिन तक यात्रा बीमा लेने की सुविधा देती हैं लेकिन इसे खरीदने का बेहतर समय यात्रा शुरू करने के 15 दिन पहले होता है. इससे आपको कुछ बोनल कवरेज मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है. अधिकतर कंपनियां यात्रा के दिन बीमा कराने का मौका नहीं देती हैं.

एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक रिगैलिया क्रेडिट कार्ड, इंडसइंड बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, इंडसइंड बैंक प्लैटिनम औरा क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड इत्यादि के साथ आपको फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है.

