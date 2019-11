नहीं भा रही है मोदी सरकार की ये पेंशन स्कीम! 2 माह में सिर्फ 4955 रजिस्ट्रेशन, 6 राज्यों में नहीं खुला खाता

PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में देश के छोटे कारोबारियों को भी मंथली पेंशन देने की योजना का एलान किया था. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना रखा गया है. यह एक तरह से छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल है, जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी. लेकिन इसके लांच होने के करीब 2 महीने बाद भी यह स्कीम परवान नहीं चढ़ पा रही है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस दौरान अबतक 5000 कारोबारियों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम में नहीं कराया है.

प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना के तहत 6 राज्य ऐसे हैं, जहां एक लोगों ने भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. इनमें दमन एंड दीव, डादरा एंड नागर हवेली, पुद्दूचेरी, सिक्क्मि, मिजोरम और लक्षद्वीप शामिल हैं.

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तह दिल्ली में भी सिर्फ 29 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. जबकि अकेले राजधानी में ही करीब 10 लाख लोगों को इससे जोड़ने की बात कही गई थी. व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र उत्तरी और मध्य दिल्ली से सिर्फ 3 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जबकि सबसे ज्यादा 9 रजिस्ट्रेशन दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली से हुए हैं.

सबसे ज्यादा 759 आवेदन उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि चंडीगढ़ से 740 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

राज्य आवेदन

उत्तर प्रदेश 759

चंडीगढ़ 740

हरियाणा 488

कर्नाटक 365

बिहार 361

झारखंड 270

महाराष्ट्र 265

तमिलनाडु 196

असाम 178

छत्तीसगढ़ 160

मध्य प्रदेश 145

ओडीशा 144

राजस्थान 134

उत्तराखंड 132

वेस्ट बंगाल 120

पंजाब 101

गुजरात 80

आंध्र प्रदेश 72

त्रिपुरा 52

तेलंगाना 52

केरल 36

हिमाचल प्रदेश 29

दिल्ली 29

अंडमान निकोबार 19

मेधालय 7

जे एंड के 3

मणिपुर 3

नागालैंड 2

गोवा 2

अरुणांचल प्रदेश 1

Source: Ministry of Labour & Employment

योजना लांच करते समय माना जा रहा था कि इसके जरिए 3 करोड़ से ज्यादा खुदरा कारोबारी, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को को लाभ मिलेगा. योजना से जुड़ने वाले कारोबारियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है.

पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी. योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है. खास बात है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर और बैंक खाता के अलावा अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी.

इस योजना के तहत 18 साल से 40 साल तक के कारोबारी जुड़ सकते हैं और उन्हें उम्र के आधार पर मंथली अंशदान करना होगा जो बेहद मामूली होगा. सरकार भी इसमें बराबर का योगदान करेगी. यानी अगर मंथली प्रीमियम 50 रुपये या 100 रुपये होगा तो सरकार भी इसमें इतना ही योगदान अपनी ओर से करेगी. इसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल आंशदान का प्रावधान है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.