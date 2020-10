NPS और अटल पेंशन योजना के तहत AUM 5 लाख करोड़ के पार, FY21 के आखिर तक 6 लाख करोड़ का लक्ष्य

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है. रेगुलेटर PFRDA ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है. इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक 6 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है. 10 अक्टूबर 2020 को NPS और APY के तहत सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 3.76 लाख करोड़ को पार कर गई है और एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर 5,05,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पेंशन फंड रेगुलेटर ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है.

PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपये की AUM को प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है जो यह दिखाता है कि सब्सक्राइबर्स का PFRDA और NPS में विश्वास है. उन्होंने कुशल सिस्टम और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के साथ एक मजबूत और अनोखा आर्किटेक्चर खड़ा किया है जो मार्केट पर आधारित रिटर्न देता है जिससे उनका सब्सक्राइबर अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जमा कर पाता है.

PFRDA ने कहा कि 12 महीनों के दौरान सब्सक्राइबर्स के नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत योगदान ने संयुक्त तौर पर इस महत्वपूर्ण आंकड़े को छूने में मदद की है. NPS सब्सक्राइर्स में ग्रोथ पिछले सालों में असाधारण रही है जिसमें सरकारी क्षेत्र से 70.40 लाख कर्मचारी और गैर-सरकारी क्षेत्र से 24.24 लाख कर्मचारी योजना से जुड़े हैं.

उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कॉरपोरेट और लोगों दोनों को यह बात पता लगी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग केवल एक टैक्स बचत या टैक्स बेनेफिट का विकल्प नहीं है. इसे NPS में पंजीकरण से देखा जा सकता है जो इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान लगभग 14 फीसदी बढ़ा है.

इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक AUM की उम्मीद पर बंद्योपाध्याय ने कहा कि उनका विश्वास है कि वे साल के आखिर तक 6 लाख करोड़ रुपये के बहुत करीब रहेंगे. लेकिन कोई भी व्यक्ति बाजार की ताकतों के बारे में नहीं बता सकता है. लेकिन AUM 6 लाख करोड़ के बहुत करीब रहेगा, अगर यह 6 लाख करोड़ नहीं भी रहा. उन्होंने आगे यह भी कहा कि PFRDA वर्तमान की महामारी की स्थिति के दौरान नए सब्सक्राइबर्स के लगातार ऑबोर्ड होने को भी देख रहा है.

