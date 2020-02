SIP: 15 साल में सब पर भारी पड़ा इन म्यूचुअल फंड का रिटर्न, 18 लाख का निवेश बन गया 71 लाख

Best Mutual Fund SIP Return: शेयर बाजार में इन दिनों खराब ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते दबाव नजर आ रहा है. कोरोना वायरस इंपैक्ट के चलते जहां दुनियाभर के बाजारों में बिकवाली देखी जा रही है, घरेलू बाजार में भी सोमवार 24 फरवरी को भारी गिरावट रही. ऐसे में एक्सपर्ट पूरा पैसा इक्विटी में लगाने की बजाए मौजूदा दौर में कुछ रकम एसआईपी के जरिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि ​एसआईपी किसी स्कीम में एकमुश्त पैसा निवेश करने की बजाए मंथली बेसिस पर निवेश की अनुमति देता है. इसका फायदा यह है कि बाजार में उतार चढ़ाव आने की दशा में एसआईपी घटाया या बढ़ाया जा सकता है. जानकार एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में निवेश की सलाह देते हैं.

बाजार में ऐसे कई इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं, जिन्होंने पिछले 15 साल की अवधि में 19.50 फीसदी सीएजीआर के हिसाब से एसआईपी रिटर्न दिया है. हमने यहां प्रदर्शन के आधार पर ऐसे ही कुछ फंड चुने हैं, जिनमें पिछले 15 साल में 10 हजार मंथली निवेश 71 लाख बन गया. यानी कुल 18 लाख का निवेश करने पर 53 लाख रुपये अतिरिक्त मिला. जानकार एसआईपी को इक्विटी की बजाए कम रिस्क वाला निवेश मानते हैं.

15 साल में SIP रिटर्न: 19.60%

15 साल में 10 हजार मंथली निवेश की वैल्यू: 68 लाख रुपये

15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 14.65 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

लांच डेट: 31 मार्च, 1999

लांच के बाद से रिटर्न: 16.71%

एसेट्स: 512 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.52% (31 जनवरी, 2020)

कुल स्टॉक: 20

टॉप 10 स्टॉक(%): 69.62

टॉप 5 स्टॉक(%): 51.21

टॉप होल्डिंग: ITC, HUL, मैरिका, TCS, रिलैक्सो, नेस्ले

15 साल में SIP रिटर्न: 18.83%

15 साल में 10 हजार मंथली निवेश की वैल्यू: 65.52 लाख रुपये

15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 13.31 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 100 रुपये

मिनिमम SIP: 250 रुपये

लांच डेट: 30 जुलाई, 2002

लांच के बाद से रिटर्न: 24.93%

एसेट्स: 6,178 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.92% (31 जनवरी, 2020)

कुल स्टॉक: 62

टॉप 10 स्टॉक(%): 30.49

टॉप 5 स्टॉक(%): 17.38

टॉप होल्डिंग: रैमको सीमेंट, ट्रेंट, व्हर्लपूल, इंद्रप्रस्थ गैस, अपोलो हॉस्पिटल

15 साल में SIP रिटर्न: 18.73%

15 साल में 10 हजार मंथली निवेश की वैल्यू: 71.12 लाख रुपये

15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 13.13 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

लांच डेट: 5 जून, 2004

लांच के बाद से रिटर्न: 29.53%

एसेट्स: 2,451 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.15% (31 जनवरी, 2020)

कुल स्टॉक: 18

टॉप 10 स्टॉक(%): 75.08

टॉप 5 स्टॉक(%): 44.83

टॉप होल्डिंग: सनफार्मा, डॉ रेड्डी, डिवाइस लैब, सिप्ला, ल्यूपिन

15 साल में SIP रिटर्न: 18.20%

15 साल में 10 हजार मंथली निवेश की वैल्यू: 69.05 लाख रुपये

15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 12.28 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

लांच डेट: 11 अक्टूबर, 2004

लांच के बाद से रिटर्न: 19.89%

एसेट्स: 7,694 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.88% (31 जनवरी, 2020)

कुल स्टॉक: 23

टॉप 10 स्टॉक(%): 55.31

टॉप 5 स्टॉक(%): 34.45

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, डिवाइस लैब

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.