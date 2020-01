Financial Tips: लंबी अवधि में कैसे बनाएं दौलत, अपनाएं ये थ्री-बकेट स्ट्रैटजी

नए साल में सभी लोग तमाम तरह के रेजोल्यूशन बनाते हैं. लोग अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए भी रेजोल्यूशन लेते हैं. वित्तीय स्थिति को कैसे बेहतर करना है, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है. अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से आप लंबी अवधि में अपने लिए दौलत जमा कर सकते हैं. निवेश में सिर्फ रिटर्न पर ही व्यक्ति का फोकस नहीं होना चाहिए. एक इक्विटी निवेशक के तौर पर आप हर साल ज्यादा रिटर्न हासिल नहीं कर सकते. कुछ साल आपका रिटर्न ज्यादा होगा और कुछ साल यह कम हो जाएगा. रिटर्न से आगे बढ़कर योजना पर ध्यान देना चाहिए. अगर आपने किसी दोस्त की सलाह पर कोई सेक्टर चुना है या केवल कई जानकारों के द्वारा उल्लेख किए जाने पर निवेश किया है, तो यह सही नहीं है.

निवेश में कंपाउंडिंग बेहद जरूरी है. निवेश करने की शुरूआत जल्दी करनी चाहिए क्योंकि कंपाउंडिंग में समय लगता है. निवेश में योजना पर ध्यान देना चाहिए. योजना से आप लंबी अवधि में दौलत बना सकते हैं. तो कैसे हम कैसे अपने लिए सही योजना बना सकते हैं जिसे हम आसानी से लागू कर सकें.

निवेशकों को लंबे समय में दौलत बनाने के लिए के लिए थ्री-बकेट स्ट्रेटजी को देखना चाहिए. इसमें कैशफ्लो और निवेशक की जरूरत के आधार पर एसेट का आवंटन करना है. पहले में इमरजेंसी और लिक्विडिटी की जरूरत पर ध्यान दिया जाएगा. इसकी अवधि 36 महीने तक हो सकती है. एसेट फिक्स्ड इनकम हो सकती है जिसमें बैंक एफडी, लिक्विड म्यूचुअल फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड शामिल हो सकते हैं. इसमें मुख्य तौर पर कैश की जरूरत और तुरंत पैसे की जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा.

दूसरे में तीन से सात साल की अवधि होनी चाहिए जिसमें फिक्स्ड इनकम और इक्विटी म्यूचुअल फंड शामिल होने चाहिए. इसमें म्यूचुअल फंड की बैलेंस्ड कैटेगरी, लार्ज कैप इक्विटी को लिया जा सकता है. इसमें आपको लगातार रिटर्न मिलता है और अस्थिरता की उम्मीद कम रहती है.

तीसरा आपकी दौलत बनाने के लिए है. इसमें पोर्टफोलियो में अस्थिरता होगी. इसमें रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इक्विटी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं.

निवेश में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. 2018 से इक्विटी रिटर्न, खासकर मिड एंड स्मॉल कैप ने निवेशकों को निराश किया है. सबसे जरूरी एक योजना बनाना और उसे लागू करना है. नए साल में इस पर ध्यान दीजिए और इसे अपने निवेश करने का तरीका बनाइए.

(By: Brijesh Damodaran, Managing Partner, BellWether Advisors LLP)

