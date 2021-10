Annuity Deposit Scheme : एफडी पर हर महीने पैसे चाहिए तो एसबीआई की इस स्कीम में जमा करें एकमुश्त रकम, मंथली इनकम में जुड़ेगा इंटरेस्ट

आम तौर पर बैंकों के एफडी पर आपको सालाना ब्याज मिलता है. लेकिन बैंक आपके डिपोजिट पर आपको हर महीने पैसे दे तो कैसा रहेगा? जी हां, आपसे लिए गए पैसे के एवज में अब बैंक आपको ईएमआई (EMI) देगा. यह स्कीम आम डिपोजिटरों के अलावा सीनियर सिटीजन के लिए भी काफी मुफीद है. अगर उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम मिले तो यह उनके लिए काफी सुविधाजनक होगी. एसबीआई की Annuity Deposit Scheme ऐसी ही योजना है, जिसमें बैंक में आपके जमा पैसे पर हर महीने एक निश्चित रकम आपको मिलती है. इसमें मूलधन (principal amount) का एक हिस्सा और बचे हुए मूलधन पर ब्याज ( Interest)शामिल होता है.

इस स्कीम का लाभ कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है. इसमें कोई नाबालिग भी शामिल हो सकता है. एन्यूटी स्कीम के तहत सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है. एनआरई या एनआरओ कैटेगरी में आने वाले इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं.

इस स्कीम में कम से कम 25 हजार एकमुश्त जमा कराने होंगे. डिपोजिट की मैक्सिमम लिमिट नहीं है. जमा अवधि 3, 5, 7 या 10 साल है. हालांकि खाते में रकम टीडीएस काटने के बाद ही जमा होगी.

एसबीआई की एन्युटी एन्युइटी डिपोजिट स्कीम पर ब्याज दर इसकी एफडी दरों के बराबर ही है. एसबीआई में अभी एफडी पर विभिन्न मैच्योरिटी पीरियड के लिए ब्याज दर 2.90 फीसदी सालाना से लेकर 5.40 फीसदी सालाना तक है. 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटिजन को आधा फीसदी ज्यादा ब्याज मिलता है. एसबीआई स्टाफ और बैंक के पेंशनभोगियों को एक फीसदी ज्यादा ब्याज मिलता है. बैंक की वेबसाइट के मुाबिक एन्युटी डिपोजिट स्कीम (Annuity Deposit Scheme) में ब्याज का भुगतान जिस दिन अकाउंट खोला गया, उसके अगले महीने की उसी तारीख से शुरू होगा.

