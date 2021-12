JhunJhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के इस स्मॉल कैप शेयर ने दिया 300 फीसदी का रिटर्न, जानें क्या अब भी कमाई की गुंजाइश?

राकेश झुनझुनवाला ( Rakesh JhunJhunwala) के पोर्टफोलियो के कुछ लार्ज कैप शेयरों का प्रदर्शन अब तक खास नहीं रहा है. लेकिन कुछ स्माॉल कैप शेयरों में काफी अच्छी बढ़त की गुंजाइश दिख रही है. उनके पोर्टफोलियो के कई स्मॉलकैप शेयरों ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. रिटेल निवेशकों, म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने इन स्मॉल कैप शेयरों में काफी ज्यादा निवेश किया है. राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल ऐसे ही स्मॉलकैप शेयरों में से एक है Man Infraconstruction .

पिछले साल से अब तक Man Infraconstruction का शेयर 300 फीसदी से ऊपर चढ़ चुका है. साल की शुरुआत में यह शेयर 22.83 रुपये पर था लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ कर 91.95 रुपये पर पहुंच गई है. हालांकि शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह शेयर यहीं नहीं रुकने वााला है. अभी यह और बढ़ेगा. उनका कहना है कि यह शेयर नियर टर्म में 100 रुपये तक बढ़ सकता है. शॉर्ट टर्म में यह शेयर 120 रुपये तक बढ़ सकता है.

ShareIndia के रिसर्च हेड और वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह का कहना है कि Man Infracostruction पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन जैसे प्रोजेक्ट लेती है. सितंबर तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट इनकम 422.95 करोड़ रुपये थी. यह पिछली तिमाही की कंसोलिडेटेड नेट इनकम 159.91 करोड़ रुपये से 164.49 फीसदी ज्यादा है. कंपनी ने हालिया तिमाही में 173.35 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हासिल किया है.

च्वाइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बागड़िया का कहना है कि चार्ट पैटर्न पर Man Infraconstruction का शेयर पॉजिटिव दिख रहा है. तुरंत शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 105 रुपये का टारगेट रख कर खरीदारी की जा सकती है और 80 रुपये पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

