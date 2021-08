Investment Tips: FD पर यहां मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज, PPF, SSY, NSC और KVP को भी पीछे छोड़ा!

High Interest rate FD : टर्म डिपोजिट पर ब्याज दरें लगातार कम हो रही हैं. चाहे बैंक की एफडी हो या फिर डाकघरों की सावधि योजनाएं या फिर किसान विकास पत्र जैसी फिक्स्ड इनकम स्कीमें, सभी की ब्याज दरें हाल के दिनों में घटी हैं. बैंक एफडी पर ब्याज दरें पांच से छह फीसदी तक आ गई हैं. लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ( STFC) और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड एफडी पर 7.75 फीसदी तक की ब्याज दर दे रही है. यह सुकन्या समृद्धि योजना ( SSY) नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ( NSC) और किसान विकास पत्र (KVB) पर मिल रहे ब्याज से भी ज्यादा है.श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ( STFC) और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड दोनों पांच साल की एफडी पर 7.75 फीसदी ब्याज दे रही हैं. वहीं Cumulative deposit पर यह ब्याज दर बढ़ कर 9.05 फीसदी हो जाएगी.

इस तरह देखा जाए जो तो STFC and Shriram City की एफडी पर ब्याज दरें पीपीएफ (Public Provident Fund), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi) नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ( National Savings Certificate और किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) से भी ज्यादा ब्याज दे रही हैं. पीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है. सुकन्या समृद्धि योजना, केवीपी और एनएससी पर 7.6 फीसदी ब्याज दर मिलता है. हालांकि इन छोटी बचत योजनाओं पर टैक्स लाभ भी मिलता है.

श्रीराम सिटी चेन्नई स्थित एनबीएफसी है जो एसएमई, टू-व्हीलर फाइनेंसिंग, गोल्ड लोन में डील करती है. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी और श्रीराम सिटी श्रीराम ग्रुप की कंपनियां हैं.जुलाई में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ने 2000 करोड़ रुपये का एफडी जुटाया था. कंपनी के देश भर में 64 लाख ग्राहक हैं. जुलाई 2021 में श्रीराम सिटी ने 390 करोड़ रुपये और एसटीएफसी ने 1610 करोड़ रुपये का एफडी जुटाया था. दोनों कंपनियों की ओर से अब तक इकट्ठा किया गया सबसे ज्यादा एफडी है. वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में श्रीराम सिटी के रिटेल एफडी में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई यह 5,761 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के जुटाए एफडी में 49 फीसदी की ग्रोथ हुई और यह 17,903 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

(Article : Rajeev Kumar)

