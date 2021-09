JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के इस शेयर में दिख रहा है मुनाफे का मौका, जानिए निवेशकों के लिए रिटर्न की कितनी है गुंजाइश

Rakesh JhunJhunwala News : राकेश झुनझुनवाला ( Rakesh JhunJhunwala ) के पोर्टफोलियो में शामिल Nagarjuna Construction Company (NCC) के शेयरों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है. विश्लेषकों का मानना है कि सरकार की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस बढ़ाने का फायदा दक्षिण की इस दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयरों को मिल सकता है. NCC मुख्य रूप से EPS कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सक्रिय है. कई विश्लेषकों का मानना है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस का सीधा संबंध इकोनॉमी की रफ्तार से है. जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है वैसे-वैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी रफ्तार की उम्मीद बढ़ रही है. इसका फायदा इस कंपनी के शेयरों को निश्चित तौर होगा.

विश्लेषकों का मुताबिक कोरोना की वजह से लॉकडाउन के कारण कंस्ट्रक्शन गतिविधियां धीमी थीं. लेकिन अब लॉकडाउन के खुलने के साथ कंपनी अपनी परियोजनाएं तेजी से पूरी करने में लगी है. कंपनी के पास 5000 करोड़ रुपये का मजबूत ऑर्डर बुक है. हाल में इसे राज्य सरकार की एक एजेंसी से 877 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर मिला है. चूंकि कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जानी-मानी नाम है इसलिए सरकार की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फोकस बढ़ाने का फायदा इसके शेयरों को होगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही कंपनी के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है. फिलहाल इसके शेयर 78 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. यह शेयर 99.50 रुपये का पीक देख चुका है. शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 85 से 90 रुपये रखा जा सकता है. स्टॉप लॉस 75 रुपये रखा जा सकता है.

पहली तिमाही में हैदराबाद स्थित कंपनी का मुनाफा घट कर 16.93 करोड़ रुपये रह गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष ( 2020-21) की पहली तिमाही में मुनाफा 81.23 करोड़ रुपये था. कंपनी का टर्नओवर भी घटा है और यह वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के 2212.70 करोड़ रुपये की तुलना में घट कर 1211 करोड़ रुपये रह गया है. हालांकि कंपनी को अब तेजी से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं. उम्मीद है कि दूसरी तिमाही में कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी.

बहरहाल, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुतबिक राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 10.94 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के 6,67,33,266 शेयर थे. उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 1.16 शेयर करोड़ शेयर थे. उनकी हिस्सेदारी 1.90 फीसदी बन रही थी. दोनों की हिस्सेदारी मिला कर 12.84 फीसदी बन रही है.

