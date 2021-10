Diwali 2021 technical stock picks: दिवाली पर दमदार रिटर्न का मौका, टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहे ये 5 शेयर

इस साल की शुरुआत से अब तक सेंसेक्स (BSE SENSEX) और निफ्टी (NIFTY-50) ने 30 फीसदी रैली दर्ज की है. पिछले साल दिवाली से लेकर अब तक दोनों सूचकांक 42 फीसदी बढ़ चुके हैं. टेक्निकल चार्ट विशेषज्ञों के बाजार के लिए नया साल ( विक्रम संवत 2078) भी काफी उतार-चढ़ाव भरा रहेगा लेकिन मार्केट का ट्रेंड चढ़ा रहेगा. रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज ने इन्फोसिस, इंडिगो और सन फार्मा ( Infosys, Indigo और Sun Pharmaceuticals ) समेत पांच शेयरों का का चुनाव किया है.ये टेक्निकल चार्ट में मजबूत रैली दिखा रहे हैं. ये सभी चार्ट पर 35 फीसदी की रैली दिखा रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म ने कम से कम आधे शेयरों को उनके मौजूदा लेवल पर खरीदने का सुझाव दिया है.

Infosys

Buy 50% at current and the rest 50% at 1530. Target: Rs 1950-2050; Rally 20%

Key Support Levels: 1700-1660-1585-1500-1450

Key Resistance Levels: 1810-1915-1950-2050

1550 से 1570 के बीच मजबूत अपट्रेंड रैली बाद यह शेयर 1650 से 1750 रुपये के बीच कंसोलिडेट हो गया है. डेली चार्ट पर 50 दिनों के नजदीक के SMA पर इसने डबल बॉटम फॉरमेशन बनाया है. शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 50 दिनों का एसएमए और मीडियम टर्म के लिए 200 दिनों का एसएमए निर्णायक होगा. टेक्निकल तौर पर जब तक यह इससे ऊपर ट्रेड करेगा तब तक अपट्रेंड टेक्सचर 1950 के ऊपर जारी रहेगा. यह दौर जारी रहा तो यह शेयर 2050 रुपये तक जा सकता है.

InterGlobe Aviation (IndiGo)

Buy 50% at Rs 2000 and rest 50% at 1800. Target: Rs 2300-2500, Rally: 23.7%

Key Support Levels: 1950-1800-1750-1700

Key Resistance Levels: 2150-2300-2375-2500

1860 के रेंज पर ब्रेकआउट फॉरमेशन के बाद इस शेयर ने 2300 रुपये तक रैली की है. लेकिन हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसने टेक्निकल बिकवाली देखी है. हालांकि मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड में है.

Bharat Forge

Buy 50% at 760 and the rest 50% at 685. Target: Rs 875-930, Rally: 18.6%

Key Support Levels: 730-700-685-645

Key Resistance Levels: 800-850-875-930

पिछले कुछ महीनों से यह शेयर 700 से 800 रुपये के रेंज में घूम रहा है. डेली और साप्ताहिक चार्ट में इसने डबल बॉटम फॉरमेशन बनाया है लेकिन इसके बाद यह तेजी से वापस मुड़ा है. अहम सपोर्ट लेवल से इसका दमदार रिवर्सल फॉरमेशन यह दिखाता है कि यह शेयर अपने मौजूदा लेवल से ऊपर जाने की क्षमता रखता है.

SUN Pharma

Buy 50% at 810 and the rest 50% at 730. Target: 930-975, Rally: 19.8%

Key Support Levels: 775-750-730-685

Key Resistance Levels: 850-890-930-975

700 रुपये पर रेंज ब्रेकआउट बनाने के बाद यह शेयर 750 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच मजबूत हुआ था. पिछले महीने इस शेयर ने 800 रुपये का रेजिस्टेंस को पार कर लिया और इससे ऊपर चढ़ कर बंद हुआ, जो काफी सकारात्मक संकेत है. ब्रेकआउट के बाद इस शेयर ने हाई और लो की एक सीरीज बनाई है जो अगले अपट्रेंड को सपोर्ट करेगा.

Canara Bank

Buy 50% at 201 and the rest 50% at 170. Target: 240-260, Rally: 34.4%

Key Support Levels: 190-183-170-160

Key Resistance Levels: 215-225-240-260

डेली और वीकली चार्ट पर इस शेयर का ब्रेकआउट बनाना जारी है. ब्रेकआउट फॉरमेशन के बाद इस शेयर 170 पर शॉर्ट टर्म सपोर्ट लिया और इसके बाद तेजी से रिवर्स हुआ. इसके अलावा वीकली चार्ट पर मजबूत हायर हाई और हाई लो सीरीज फॉरमेशन का बनना यह संकेत करता है यहां से यह शेयर ऊपर की ओर जाएगा. चार्ट का टेक्सचर यह बताता है कि यह शेयर तेजी से ऊपर जा सकता है और आने वाले दिनों में इसमें मोमेंटम बना रहेगा.