Digital Gold: फेस्टिव सीजन में डिजिटल गोल्ड खरीदने की है योजना? निवेश से पहले जान लें टैक्स देनदारी समेत ये जरूरी बातें

Digital gold: त्योहारों के दौरान भारत में गोल्ड खरीदने की परंपरा रही है. पारंपरिक तौर पर लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते रहे हैं. हालांकि फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड का भी विकल्प निवेशकों के पास है जिसका आकर्षण बढ़ रहा है. इसकी खरीदारी विभिन्न निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है जो निवेशकों के नाम पर गोल्ड खरीदते हैं और इसे होल्ड करते हैं. ये निवेश प्लेटफॉर्म ग्राहक के बिहाफ पर खरीदे गए गोल्ड को वॉल्ट्स/लॉकर्स में रखते हैं जिसकी ऑडिटिंग की जाती है और इसका बीमा भी होता है.

गिल्डेड के फाउंडर और सीईओ अशरफ रिजवी के मुताबिक गोल्ड ईटीएफ या एसजीबी (सोवरेन गोल्ड बॉन्ड) से डिजिटल गोल्ड इस प्रकार अलग है कि ईटीएफ और एसजीबी गोल्ड की कीमतों को ही ट्रैक करती हैं, फिजिकल गोल्ड को होल्ड नहीं करती हैं. इसके विपरीत डिजिटल गोल्ड में फिजिकल गोल्ड भी निवेशक के नाम से होल्ड किया जाता है. डिजिटल गोल्ड में निवेश से पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है.

Stock Tips: IRCTC बनी 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली देश की दसवीं पीएसयू; निवेश बनाए रखें या मुनाफा बुक करें, एक्सपर्ट्स की ये है राय

रिजवी के मुताबिक जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो इसमें यह भरोसा नहीं किया जा सकता है कि सोना शुद्ध मिला है या नहीं. इसके अलावा 24 कैरट यानी एकदम शुद्ध सोने से गहने नहीं बनते हैं. वहीं दूसरी तरफ डिजिटल गोल्ड पूरी तरह से 24 कैरट गोल्ड है और इसे सरकारी कंपनी एमएमटीसी पीएएमपी या ऑगमेंट गोल्ड जैसे माइनर्स से हासिल की जाती है.

डिजिटल गोल्ड में निवेश के लिए भारी-भरकम पैसे की जरूरत नहीं होती है बल्कि हर हफ्ते या महीने कुछ-कुछ पैसे जैसे कि कम से कम 100 रुपये जोड़कर एक समय बाद अच्छी-खासी मात्रा में गोल्ड खरीद सकते हैं.

Income Tax Return 2021: स्टॉक मार्केट में निवेश पर हुआ है नुकसान? जानिए इसे सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं



डिजिटल गोल्ड को गिल्डेड, पेटीएम जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है. रिजवी के मुताबिक बाजार नियामक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को डिजिटल गोल्ड बेचने से रोक लगा चुकी है.

Crypto Currency Investment: BitCoin में निवेश लग रहा महंगा सौदा? इन क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हैं निवेश, बिटक्वाइन से भी तगड़ा दिया है रिटर्न

डिजिटल गोल्ड सुरक्षित और अधिक लिक्विड है क्योंकि गोल्ड पर सीधे निवेशक का स्वामित्व होता है. रिजवी के मुताबिक निवेश प्लेटफॉर्म अस्तित्व में हो या खत्म हो जाए, निवेशकों का गोल्ड पर मालिकाना हक बना रहेगा और इसे होल्ड भी कर सकते हैं और जब चाहें तब किसी भी दिन मार्केट भाव पर बेच सकते हैं.

लांग टर्म में गोल्ड बेहतर और सुरक्षित निवेश विकल्प बना हुआ है. पिछले पांच वर्षों में गोल्ड पर निवेशकों को 15 फीसदी का रिटर्न मिला है. पिछले साल ही इसने 40 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया था. रिजवी के मुताबिक गोल्ड से मिलने वाला रिटर्न आमतौर पर मार्केट की तेजी के विपरीत होती है यानी मार्केट में गिरावट या अनिश्चितता है तो गोल्ड से रिटर्न अधिक मिलेगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशकों को कठिन समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में 10-15 फीसदी निवेश गोल्ड में रखना चाहिए.

(Article: Priyadarshini Maji)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.