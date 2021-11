Dhanteras 2021: इस धनतेरस पर खरीदने जा रहे हैं चांदी? इन पांच बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो सकता है नुकसान

Dhanteras 2021: ज्यादातर लोग दिवाली और धनतेरस के समय में सोना (Gold) खरीदते हैं. हालांकि, कई लोग इस दौरान चांदी (Silver) खरीदना भी पसंद करते हैं. यह कहा जा सकता है कि त्योहारी सीजन में चांदी, खरीदारों के लिए सोने के बाद दूसरी पसंद है. चांदी, सोने की तुलना में सस्ता होता है, इसलिए भी लोगों के लिए इसे खरीदना आसान होता है. चांदी को अलग-अलग फॉर्म में खरीदा जा सकता है, जैसे- आभूषण, बर्तन और सिक्के के अलावा इसे डिजिटल फॉर्म में भी खरीदा जा सकता है. चांदी की कीमत आज यानी 2 नवंबर तक 646 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चांदी खरीदारों को डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर किया जा रहा है. उदाहरण के लिए, अमेज़न अपने ग्राहकों को अमेज़न धनतेरस शॉपिंग स्टोर (Amazon Dhanteras Shopping Store) पर सोने और चांदी के सिक्कों पर 20 प्रतिशत तक की छूट दे रहा है. इसके अलावा, अमेज़न धनतेरस शॉपिंग स्टोर सोने और चांदी के आभूषणों पर 40 प्रतिशत तक की छूट और हीरे के आभूषणों पर जीरो फीसदी मेकिंग चार्ज की पेशकश कर रहा है. अगर आप इस धनतेरस पर सोने के बजाय चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस दौरान आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. यहां हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बता रहे हैं.

हॉलमार्किंग

सोना या चांदी खरीदते समय ग्राहकों को हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए. सोने की तरह चांदी में भी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की हॉलमार्किंग होती है. हॉलमार्किंग से सोने या चांदी की शुद्धता का पता चलता है. इसलिए हमेशा हॉलमार्क सर्टिफिकेट वाली ज्वेलरी ही खरीदनी चाहिए. अगर चांदी में हॉलमार्क नहीं है, तो आप एक खरीदार के तौर पर इसे हॉलमार्क करवाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं.

चांदी के नकली सिक्के

त्योहार के दौरान बाजार में सोने-चांदी के सिक्कों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान इन्हें खरीदना शुभ माना जाता है. लेकिन इस दौरान आपको नकली सिक्कों से सावधान रहना चाहिए. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी के सिक्कों की मांग ज्यादा होने के कारण धनतेरस के मौके पर बाजार में इसके नकली सिक्कों की भरमार है. इसलिए, इसे खरीदने से पहले ठीक तरह से इसकी जांच कर लें.

ज्वैलरी की बाय-बैक पॉलिसी

खरीदारों को रिटेलर से किसी भी ज्वैलरी की बाय-बैक पॉलिसी (Buy-back policy) के बारे में पूछ लेना चाहिए. कई लोग पूराने गहने बेचकर नया खरीदते हैं. आपको यह पता करना चाहिए कि अगर भविष्य में आप खरीदा हुआ चांदी उसी विक्रेता को बेचेंगे तो आपको इसका कितना दाम मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर आप 925 ग्रेड के चांदी के जेवर खरीदते हैं तो इसे अपने जौहरी को वापस बेचते समय आपको 92.5 प्रतिशत चांदी का भुगतान किया जाएगा.

गहनों का मेकिंग चार्ज

सोने या चांदी के आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज हमेशा जोड़ा जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि जौहरी द्वारा बताई गई कीमत में मेकिंग चार्ज शामिल हैं. इसलिए, इसकी सही कीमत जानने के लिए आप विक्रेता से बाजार में प्रचलित कीमत के बारे में और मेकिंग चार्ज के बारे में पूछ सकते हैं.

चांदी के गहनों पर जेमस्टोन

कई बार गहनों के साथ जेमस्टोन जड़े होते हैं. इस तरह चांदी के साथ-साथ जेमस्टोन को भी तौला जाता है और ग्राहकों को ठगा जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेमस्टोन वाले चांदी के आभूषणों को खरीदते समय खरीदारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जौहरी ने जेमस्टोन के वजन को चांदी के वजह में तो शामिल नहीं किया है.

(Article : Priyadarshini Maji)

