Stock Tips : इन दो शेयरों में बन रहा है मुनाफे का मौका, जानें रेटिंग और टारगेट प्राइस 

मार्केट के उतार-चढ़ाव के दौर में ब्रोकरेज कंपनियों ने फिलहाल दो ऐसे शेयरों पर अपनी राय दी है, जिसमें निवेशकों को फायदा हो सकता है. आइए देखते हैं ब्रोकरेज फर्म को इन दो कंपनियों के शेयरों में क्या उम्मीद दिख रही है और निवेशकों के लिए इसमें मुनाफे की क्या उम्मीद है.

ब्रोकरेज फर्म – Edelweiss

रेटिंग – HOLD

टारगेट प्राइस – 6484 रुपये

वित्त वर्ष 2021-22 Info Edge (IEL) की दूसरी तिमाही का नतीजा उम्मीद के मुताबिक अच्छा रहा है. कंपनी की पूरी बिलिंग पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में 61.3 फीसदी बढ़ी है. दरअसल रिक्रूटमेंट, रियल एस्टेट और शिक्षा में क्रमश: 73.9 45.9 और 74.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इकोनॉमी में आए सुधार और कंपनी की लीडरशिप पोजीशन इसके कोर बिजनेस को मदद कर रही है.

जोमैटो और पॉलिसीबाजार की री-रेटिंग के बाद इन्फोएज की री-रेटिंग की जा रही है. कंपनी आईपीओ नहीं लाने जा रही है इसलिए पूरा ध्यान कोर बिजनेस में लगा रही है. जैसे-जैसे कंपनी का कोर बिजनेस बेहतर होगा इसका शेयर भी उसी आधार पर आगे बढ़ेगा. इस शेयर को होल्ड की रेटिंग दी जा सकती है और इसका टारगेट प्राइस 5,981 रुपये से बढ़ा कर 6,484 रुपये किया जा रहा है.

ब्रोकरेज फर्म – Kotak Institutional Equities

रेटिंग – BUY

प्रति शेयर फेयर वैल्यू -210 रुपये

पावर ग्रिड ने दूसरी तिमाही ( 2021-22) में 33.5 अरब रुपये का शुद्ध मुनाफा हासिल किया है. इसमें पिछले वित्त वर्ष ( 2020-21) की तुलना में दस फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी का एसेट कैपिटलाइजेशन 76.6 अरब रुपये का है. कंपनी के पास 275 रुपये के प्रोजेक्ट हैं. इसके लिए 157 अरब रुपये का कैपेक्स हो चुका है जिससे नियर टर्म में अच्छी ग्रोथ दिख रही है.

इसके अलावा पावरग्रिड 265 अरब रुपये के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने की तैयारी में है. कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में मीटर लगाने की परियोजना का ठेका मिल सकता है. कंपनी का वैल्यूएशन 8.4X P/E and 1.5X P/B पर काफी आकर्षक लग रहा है. इसलिए इसकी BUY की रेटिंग बरकरार रखी गई है. इस शेयर की रिवाइज्ड फेयर वैल्यू 205 रुपये से बढ़ा कर 210 रुपये की जा रही है.

