Stock Tips : शेयरों की इस तिकड़ी में है बंपर कमाई का मौका, जानिए मुनाफे और टारगेट प्राइस का पूरा हिसाब-किताब

मार्केट की मौजूदा तेजी के दौर में निवेशकों के सामने बढ़िया शेयर का चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है. तीन ब्रोकरेज हाउस ने अपने हालिया विश्लेषण में तीन ऐसे शेयरों की सिफारिश की है, जो निवेशकों को बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं. आइए देखते हैं क्या है इनमें मुनाफे की संभावना और क्या है टारगेट प्राइस.

रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म Jefferies को पेप्सीको की बॉटलर कंपनी वरुण वेबरेज ( Varun Beverages) में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है. ब्रोकरेज फर्म ने 49 फीसदी CAGR का अनुमान लगाया है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है Varun Beverages की वॉल्यूम में रिकवरी, नई लॉन्चिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में विस्तार इसकी वजह हो सकती है. इसके साथ ही मार्जिन सामान्य और ब्याज लागतों में कमी भी कंपनी की मददगार साबित होगी. इन सारी चीजों को देखते हुए Varun Beverages Ltd में मल्टीपल री-रेटिंग की गुंजाइश बनती दिख रही है. इसका टारगेट प्राइस 930 रुपये से बढ़ा कर 1200 रुपये किया जा सकता है. ब्रोकरेज फर्म ने इसे BUY की रेटिंग दी है Sep-23/PE के आधार पर यह 42 (पहले यह 35 गुना ) गुना चढ़ा हुआ दिख रहा है.

HSBC ने कहा है कि Glenmark इसके कवरेज में एक अहम नाम रहा है. ग्लेनमार्क फार्मा का वित्त वर्ष 2020-21 का Net debt/Ebidta 1.7 गुना है. कंपनी को पिछले कुछ साल में अपने कर्ज को कम करने में कम सफलता मिली है और अभी भी इसकी कमाई पर यह हावी है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इसका शुद्ध कर्ज 35.5 अरब रुपये था, इसमें से पिछले साल सिर्फ 2.1 अरब रुपये कम हुआ था. ग्लेनमार्क अपने कर्ज कम करने की कोशिश कर रही है और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ से आए 12 अरब रुपये इसमें इसकी मदद कर सकते हैं. ग्लेनमार्क (Glenmark) ने वित्त वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक आरएंडडी पर 60.6 अरब रुपये खर्च किए हैं. इसमें से 55 से 60 फीसदी इनोवेशन आरएंडडी और 40 से 45 फीसदी जेनेरिक ड्रग्स विकसित करने पर किए गए हैं. यह इसके रेंज बाउंड ऑपरेटिंग मार्जिन में दिख रहा क्योंकि यह बढ़ता दिख रहा है. ये तमाम पहलू Glenmark के शेयरों में बढ़त के संकेत दे रहे हैं. इसलिए इसे 610 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ होल्ड किया जा सकता है. ग्लेनमार्क फार्मा वित्त वर्ष 2022-23 के हमारे ईपीएस के आधार पर 14.1x/13x पर ट्रेड कर रहा है. पहले इसके 3 से 5 साल के एवरेज पर 15.3x/16.7x के PE पर ट्रेड करने की संभावना थी. अगले एक से डेढ़ साल के भीतर ग्लेनमार्क में काफी संभावना दिख रही है लेकिन बहुत कुछ इसके कर्ज घटने की रफ्तार और ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने पर निर्भर करेगा.

APL Apollo Tubes (APAT) भारत में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स की सबसे बड़ी मैन्यूफैक्चरर है. कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट की देश भर में मौजूदगी की वजह से इसमें जोखिम कम है . कंपनी अपनी क्षमता का 63 फीसदी तक का इस्तेमाल कर रही जो काफी ज्यादा है. मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इससे इसे ऑपरेटिंग लिवरेज में मदद मिलेगी और मुनाफा भी बेहतर हो सकेगा. कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है. इसके वेयरहाउस, रिटेल नेटवर्क में इजाफा और एसकेयू में बढ़ोतरी लास्ट माइल कनेक्टिविटी में इजाफा करेगी. कैपिसिटी में इजाफा, प्रोडक्ट की पहुंच और असंगठित क्षेत्र की खिलाड़ियों से मिल रहे फायदे से कंपनी की मार्केट शेयर मौजूदा 50 फीसदी से आगे बढ़ेगा.

मोतीलाल ओसवाल का मानन है कि देश में स्टील की खपत बढ़ने से स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स के घरेलू वॉल्यूम में सुधार होगा. इससे कंपनी को फायदा होगा. वेयरहाउसिंग, मॉड्युलर हाउसिंग, गांवों में आधुनिकीकरण और शहरी, अर्धशहरी इलाकों में निर्माण कंपनी को रफ्तार देगा. ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि वित्त वर्ष 2021 -24 (अनुमानित) तक इसका रेवेन्यू/ प्रॉफिट 20/35 फीसदी होगा. कंपनी के शेयरों को 2065 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ BUY की रेटिंग दी जा सकती है.

