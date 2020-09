एलियन, वैंपायर से बचने के लिए मिलते हैं इंश्योरेंस, शादी से पहले दुल्हन भागने पर भी कवर

Unusual Insurance Policies: इंश्योरेंस शब्द सुनने से टर्म, हेल्थ, ट्रैवल या पर्सनल एक्सीडेंट कुछ कवर हैं जो दिमाग में आते हैं. हालांकि, दुनिया में सभी क्षेत्रों में पारंपरिक बैरियर का उल्लंघन करने के लिए इनोवेशन हो रहा है, और यह इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ भी है. बीमा कंपनियों ने कुछ खास कवर पेश किए हैं, जो खास तौर पर हमारे लिए कस्टमाइज्ड हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है कि वे मौजूद भी हैं. आइए इनमें से कुछ खास इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानते हैं.

कितने लोगों को पता है कि कौन बनेगा करोड़पति में मिलने वाली इनामी राशि शो के निर्माता नहीं, बल्कि बीमाकर्ता वितरित करते हैं. लेकिन यह सच है कि निर्माता कोई सामाजिक कार्यकता नहीं हैं. इसलिए जब भी कोई व्यक्ति जैसे सुशील कुमार करोड़ों की इनामी राशि जीत जाता है, तो बीमाकर्ता की जिम्मेदारी होती है. अगर आप अपनी मूल्यवान संपत्ति का बीमा कराना चाहते हैं, तो ले सकते हैं.

वॉयस इंश्योरेंस, शरीर के अंग पर इंश्योरेंस तो आपने सुना होगा. हालांकि, एलियन के अपहरण पर इंश्योरेंस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है. लेकिन यह इंश्योरेंस मौजूद है और इस तरह के बीमा को देने वाली पहली कंपनी का फ्लोरिडा में मुख्यालय है, जिसका नाम सेंट लॉरेंस एजेंसी है. उस समय से ऐसा आकलन है कि दुनिया भर में 20 हजार से ज्यादा लोगों ने इस इंश्योरेंस को चुना है. ऐसा लगता है कि लोगों में एलियन का डर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उन्होंने यह बीमा लिया है.

फिल्मों में यह देखने को मिलता है कि शादी से पहले दुल्हा या दुल्हन भाग जाते हैं. कोई भी बीमाकर्ता आपके साथ यह होने पर दिल तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन आप इसके लिए इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं. इस पॉलिसी के रहने पर आपको शादी की सजावट और खाने के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा, जो हुई ही नहीं.

ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि जॉम्बी अटैक सच है. ऐसे में दुनिया में कई लोगों ने जॉम्बी अटैक इंश्योरेंस भी लिया है. इसके साथ कई लोग वैंपायर होने और उनके डर में भी भरोसा करते हैं. इन दोनों मामलों में डर अजीब लग सकता है, लेकिन लंदन में आधारित बीमा कंपनी Lloyds ने लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी को कस्टमाइज्ड किया है.

दुनिया में कई जगह भूत को पकड़ना लोकप्रिय है. इसके साथ जुड़े जोखिम को देखते हुए कानूनी पैरानॉर्मल सोसायटीज जो ऐसी पड़ताल करती हैं, बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है जिससे उन्हें पेशेवर कवरेज मिले.

Article By: Manoj Aswani, co-founder, COO, MyInsuranceClub

