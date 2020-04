कोरोना संकट: निवेशकों की मदद करेंगे ये 5 फाइनेंशियल ऐप, बचत के साथ वित्तीय फैसले लेने में होगी आसानी

यह समय अनिश्चित्ता का है और दुनिया तेजी से बदल रही है. हम अपने घरों में बंद हैं और इस महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और बाजारों पर असर किया है जिसकी वजह से निवेशक दुविधा में हैं और वित्तीय स्थिरता को लेकर घबराये हुए हैं. कोरोना ने अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है. इस बीच कई प्लेटफॉर्म निवेशकों की मदद कर रहे हैं. इन ज्यादातर इनवेंस्टमेंट ऐप्स से नए और पुराने दोनों निवेशक अपने निवेश का रखरखाव कर सकते हैं. अपनी सेवाओं से ये निवेशकों को पैसे बचाने और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर करने में मदद कर रहे हैं.

इंडस्ट्री के जानकारों ने कहा कि ऐसा कोई एक ऐप नहीं है जिस सभी इस्तेमाल कर सकते हैं. हर निवेशक की जरूरतें अलग हैं और इसलिए निवेशक को ऐप को चुनना चाहिए जिससे उन्हें अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने और लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिले.

यह प्लेटफॉर्म युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. इसस निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने और एक जगह भारत में सभी AMC के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने में मदद मिलती है. प्लेटफॉर्म पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा केंटेंट भी तैयार करता है जिसकी मदद से ग्राहकों को अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है. इसने ऑफलाइन और ऑनलाइन एक्टिव कम्यूनिटी भी तैयार की हैं जिससे निवेशक बातचीत कर सकें और एक-दूसरे से सीख सकें. हाल ही में ग्राहकों के लिए स्टॉकब्रोकिंग की सेवाएं भी लॉन्च की गई हैं.

यह एक जीरो ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड निवेश का प्लेटफॉर्म है. इस पर साधारण इंटरफेस है जिससे निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों को तय कर सकते हैं और फंड्स पर अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं. इसमें साइन अप करना आसान है जहां केवाईसी पैन पर आधारित होता है ताकि निवेशकों को कोई दूसरे दस्तावेजों को अपलोड करने की जरूरत न हो.

इसे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर Zerodha ने शुरू किया है. यह उन निवेशकों के लिए है जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं. इसमें 40 से ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से सीधे म्यूचुअल फंड्स खरीदने में मदद मिलती है. यूजर अपनी प्राथमिकता के आधार पर किसी भी समय म्यूचुअल फंड्स में निवेश को शुरू, रोक या बदलाव कर सकता है. इसमें शून्य कमीशन है और सभी तरह के निवेश जैसे इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी और म्यूचुअल फंड्स के लिए यह एक प्लेटफॉर्म है.

myCAMS बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश के लिए एक रास्ता देता है. इस ऐप को ऑपरेट करना आसान है और यह निवेशकों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतर तरीके पेश करता है. यह कई फीचर्स जैसे मोबाइल पिन और पैटर्न लॉगइन के साथ आता है. निवेशक नए फोलियो खोल सकते हैं, अपने एमएफ पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, SIP को स्विच या सेटअप भी कर सकते हैं.

यह पेटीएम की ओर से स्टॉकब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड डिसट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है. वर्तमान में कंपनी ने 25 AMC के साथ समझौता किया है. यूजर्स एकमुश्त या SIP के जरिए निवेश करना शुरू कर सकते हैं जिसके लिए कुछ स्कीम्स में केवल 100 रुपये की जरूरत है. कंपनी ने रेटिंग सर्विसेज जैसे MorningStar, CRISIL और Value Research के साथ भी करार किया है जिससे निवेशक के लिए फैसले लेने की प्रक्रिया को आसान किया जा सके.

(Story: Priyadarshini Maji)

