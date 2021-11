 Senior Citizen FD : सीनियर सिटीजन के एफडी पर इन बैंकों में मिल रहा है 7 फीसदी तक ब्याज, जानें कहां कितना है रेट 

बैंकों के पास लिक्विडिटी अधिक होने की वजह से एफडी पर ब्याज लगातार कम हो रहा है. फिक्स्ड डिपोजिट ( Fixed Deposit) पर अब अधिकतम ब्याज सिर्फ पांच से छह फीसदी तक रह गया है. ऐसे में उन सीनियर सिटीजन्स की समस्याएं बढ़ गई हैं, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट फंड को एफडी में डाल रखा है. इनका ब्याज उनकी आय का स्रोत है लेकिन ब्याज दर कम होने की वजह से इसमें गिरावट आती जा रही है. हालांकि इस दौर में कुछ बैंक ऐसे हैं, जो सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7 फीसदी तक ब्याज दे रहे हैं. इनमें ज्यादातर छोटे प्राइवेट बैंक हैं, जो बड़े बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बीच नए डिपोजिट हासिल करने में लगे हैं. आइए देखते हैं किन छोटे प्राइवेट बैंकों में सिनियर सिटीजन्स एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है.

IDFC First Bank सीनियर सिटीजन को 3 साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज दे रहा है. अगर कोई सीनियर सिटीजन डिपोजिटर आज इस बैंक में 1 लाख रुपये एफडी में डालता है तो 3 साल बाद उसको 1, 18,750 रुपये मिलेंगे.

DCB Bank, सीनियर सिटीजन के लिए 700 दिनों के एफडी पर पर 6.45 फीसदी ब्याज दे रहा है. इसी तरह 36 महीने के एफडी पर भी 6.45 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. अगर कोई सीनियर सिटीजन डिपोजिटर एक लाख रुपये जमा करता है तो तीन साल बाद उसे 1,19350 रुपये मिलेंगे.

IndusInd Bank बैंक तीन साल के एफडी पर सीनियर सिटीजन को 6.50 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है. अगर कोई सीनियर सिटीजन एक लाख रुपये एफडी में डालते हैं तो उन्हें तीन साल बाद 1,19,500 रुपये मिलेंगे.

YES BANK सीनियर सिटीजन को 3 साल के एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज दे रहा है. अगर कोई सीनियर सिटीजन डिपोजिटर तीन साल के लिए एक लाख रुपये जमा कराता है तो उसे मैच्योरिटी पर 1,21,750 रुपये मिलेंगे.

RBL Bank तीन साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 6.80 फीसदी ब्याज दे रहा है. अगर कोई सीनियर सिटीजन डिपोजिटर आरबीएल बैंक में तीन साल के लिए एक लाख रुपये डालता है तो उसे तीन मैच्योरिटी पर 1,20,400 रुपये मिलेंगे.

