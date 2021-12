Stocks in 2022 : नए साल में ये 5 शेयर जमकर कराएंगे कमाई, जानिए टारगेट प्राइस और एक्सपर्ट्स की राय

आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक आईटी शेयर मार्केट की रैली की अगुआई कर सकते हैं. इसके साथ ही ही कैपिटल गु्ड्स, BFSI,रियल एस्टेट और ऑटो स्टॉक में भी तेजी दिख सकती है.

2022 में ये 5 शेयर देंगे जबरदस्त मुनाफा

देश के शेयर बाजारों में इस साल अच्छी तेजी दिखी. निफ्टी में 22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में क्रमश: 43 और 53 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले तीन दशकों का इतिहास देखें तो पाएंगे कि बाजार में ये तेजी आगे भी बनी रह सकती है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक आईटी शेयर मार्केट की रैली की अगुआई कर सकते हैं. इसके साथ ही ही कैपिटल गु्ड्स, BFSI,रियल एस्टेट और ऑटो स्टॉक में भी तेजी दिख सकती है. आने वाले कुछ वर्षों में मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी दिख सकती है. आइए देखते हैं नए साल में किन शेयरों में मुनाफे की संभावना बन रही है भारती एयरटेल (Bharti Airtel) टारगेट प्राइस – 956 रुपये ARPU में बढ़ोतरी और 4G सब्सक्राइबर बेस में तेजी से कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में काफी अच्छा मुनाफा कमया है. दूसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 1134 करोड़ रुपये का रहा और एबिटा में पहली तिमाही की तुलना में 6.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. च्वाइस इक्विटी ब्रोकिंग ने इसे BUY की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 956 रुपये रखा है. यानी यह शेयर मौजूदा लेवल से 41.5 फीसदी बढ़ सकता है. आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ( Aditya Birla Fashion) टारगेट प्राइस – 360 रुपये आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ( ABFRL) में हाल में निवेश हुआ है. इस वजह से इसका शुद्ध कर्ज 2500 करोड़ रुपये से घट कर 870 करोड़ रुपये रह गया है. यह शेयर तेजी से चढ़ा है और यह आगे मजबूती के संकेत दे रहा है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक यह शेयर आने वाले महीनों में 360 रुपये तक पहुंच सकता है. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) टारगेट प्राइस- 900 रुपये वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. लोन ग्रोथ 17 फीसदी का रहा है. नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII में 24.8 फीसदी का इजाफा हुआ है. च्वाइस ब्रोकिंग ने इस शेयर के लिए 900 रुपये का टारगेट प्राइस रख कर इसे BUY की रेटिंग दी है. यूनाइटेड स्पिरिट्स ( United Spirits) टारगेट प्राइस – 1080 रुपये शराब कंपनियों के शेयर में इस साल अच्छी बढ़त देखी गई. यूनाइटेड स्पिरिट्स इस साल छह साल के कंसोलिडेशन फेज से निकल आई. अब इसमें नई बुल साइकिल दिख सकती . नियर टर्म में यह शेयर 1000 रुपये तक जा सकता है. आईसीआईसीआई ने 1080 के टारगेट प्राइस के साथ इसे BUY की रेटिंग दी है. यानी इसमें मौजूदा स्तर से 22 फीसदी की बढ़ोतरी दिख सकती है. Stock Tips: ये दो शेयर करा सकते हैं 17% तक की शानदार कमाई, बाजार की चाल को लेकर एक्सपर्ट्स की ये है राय एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance) टारगेट प्राइस- 833 रुपये वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी ने काफी उत्साहजनक रिजल्ट दिया है. नए बिजनेस का प्रीमियम 6596 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में 12.3 फीसदी अधिक है. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में प्रीमियम कलेक्शन 14.2 फीसदी बढ़ा है.च्वाइस ब्रोकिंग ने इसे 833 के टारगेट प्राइस के साथ BUY की रेटिंग दी है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.