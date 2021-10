Education Loan: बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहते हैं सस्ता एजुकेशन लोन? जानिए किन बैंकों में कम है ब्याज दर

Education Loan Interest Rates : विदेश में पढ़ाई करना स्टूडेंट्स के लिए किसी सपने की तरह होता है. हालांकि अमीरों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है. वहीं प्रतिभाशाली छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हो जाता है, लेकिन साधारण परिवार के आम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था करने में भारी समस्या आती है. विदेश में पढ़ाई को लेकर पैसे की जरूरतों के लिए ज्यादातर लोग एजुकेशन लोन लेते हैं. इस एकेडमिक ईयर में हायर एजुकेशन लोन स्वीकृत करने से पहले बैंक अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं, वहीं लोन भी सस्ते हो गए हैं. त्योहारी सीजन में कई बैंकों ने लोन की दरों में कटौती की है. एजुकेशन लोन की बात करें तो कई बैंकों ने इसकी ब्याज दर 6.75 प्रतिशत से 7.15 प्रतिशत तक कम कर दिया है. इसकी वजह से एजुकेशन लोन की ईएमआई में भी काफी कमी आई है. हम यहां आपको अलग-अलग बैंकों द्वारा ऑफर किए जाने वाले एजुकेशन लोन की ब्याज दरों के बारे में बताएंगे.

बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75 प्रतिशत की दर पर एजुकेशन लोन ऑफर कर रहा है. यह दर सात साल के टेन्योर के साथ 20 लाख रुपये के एजुकेशन लोन के लिए ऑफर किया गया है. इस हिसाब से आपकी मासिक किस्त (EMI) 29,942 रुपये बनती है.

एजुकेशन लोन पर सबसे कम ब्याज दर की पेशकश करने वाले लेंडर्स की सूची में एक और सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरें 6.8 प्रतिशत से शुरू होती हैं. इस हिसाब से इसकी ईएमआई 29,990 रुपये है.

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.85 फीसदी की दर पर एजुकेशन लोन ऑफर कर रहा है. यह BoB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा महंगा है. इसके अलावा, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी एजुकेशन लोन पर ब्याज दर 6.85 फीसदी ही है. ऐसे में इन बैंकों से लोन लेने पर आपकी ईएमआई 30,039 रुपये होगी.

सस्ता एजुकेशन लोन देने वाले बैंकों की लिस्ट में सरकारी क्षेत्र के बैंक टॉप पर हैं. पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और IDBI बैंक 6.9 प्रतिशत की दर पर एजुकेशन लोन ऑफर कर रहे हैं. यह दर सात साल की अवधि के साथ 20 लाख रुपये के एजुकेशन लोन के लिए ऑफर किया गया है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एजुकेशन लोन की ब्याज दरें 7.05 प्रतिशत से शुरू होती है. इसकी ईएमआई राशि 30,234 रुपये है. इसी तरह, इंडियन बैंक 7.15 प्रतिशत की दर पर एजुकेशन लोन दे रहा है. यह दर सात साल की अवधि के साथ 20 लाख रुपये के एजुकेशन लोन के लिए ऑफर किया गया है.

