New IPO : Tega Industries का आईपीओ लॉन्च, जानिए ग्रे मार्केट की कीमत और एक्सपर्ट्स की राय

Tega Industries का आईपीओ आज ( 1 December 2021) सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है. कंपनी का 620 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है. आईपीओ का प्राइस बैंड 443-445 रुपये है. टेगा इंडस्ट्रीज कोलकाता की कंपनी है जो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है. इसका सब्सक्रिप्शन 3 दिसंबर को बंद होगा. कंपनी ने अपने आईपीओ से पहले ही 25 एंकर निवेशकों से 185.7 करोड़ रुपये जुटाए थे. इन निवेशकों में एसबीआई म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैश, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बीएनपी परिबा शामिल हैं. एंकर निवेशकों को 453 रुपये के अपर बैंड पर 41 लाख शेयर अलॉट किए गए हैं.

कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 400 रुपये के प्रीमियम पर बिक रहे हैं. ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है. पिछले सप्ताह ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कम था लेकिन अब यह बढ़ गया है.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसे सब्सक्राइब की सिफारिश की है. उसका कहना है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए इसकी कीमत पीई का 22 गुना है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि टेगा की मजबूत मार्केट पोजीशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट और हायर एंट्री बैरियर इसका मार्जिन बनाए रखने में मददगार साबित होगा. इसलिए इसके शेयर को खरीदा जा सकता है. रेलिगेयर ब्रोकिंग का कहना है कि टेगा इंडस्ट्रीज दुनिया में पॉलिमर बेस्ड मिल लाइनर्स का दूसरी बड़ी उत्पादक कंपनी है. कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 55 से अधिक मिनरल प्रोसेसिंग और मैटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट शामिल हैं. ब्रोकिंग फर्म के मुताबिक यह कंपनी अपने वैल्यू चेन में काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है.

हालांकि कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भरता काफी ज्यादा है. इसका 85 फीसदी रेवेन्यू भारत के बाहर से आता है. इस इश्यू का 50 फीसदी क्यूआईबी और 35 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है. 15 फीसदी एनआईआई के लिए आरक्षित है.

( ऊपर दी गई जानकारी में विशेषज्ञों की राय शामिल है. लेकिन निवेश में मार्केट रिस्क होता है. आईपीओ में निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार से मशविरा जरूर करें)

