Senior Citizens Tax-Saving FD: सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी पर बेहतर रिटर्न, जानिए कौन सा बैंक दे रहा 7.25% तक ब्याज

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा फाइनेंशियल ऑप्शन है जो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की अनुमति देता है.

फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Diposit) में निवेशकों को कम जोखिम के साथ गारंटीड रिटर्न मिलता है.

Senior Citizens Tax-Saving FD: सीनियर सिटीजन्स आमतौर पर ऐसी जगह निवेश करना पसंद करते हैं, जहां उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित हो और बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर ज्यादा प्रभाव न पड़े. फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Diposit) में निवेशकों को कम जोखिम के साथ गारंटीड रिटर्न मिलता है इसलिए इसे काफी पसंद किया जाता है. एक तो इसमें जोखिम कम होता है और इसके साथ ही इसमें अलग-अलग टेन्योर चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है. यही वजह है कि सीनियर सिटीजन्स के बीच भी निवेश का यह तरीका बेहद लोकप्रिय है. बचा सकते हैं टैक्स टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा फाइनेंशियल ऑप्शन है जो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की अनुमति देता है. टैक्स सेविंग स्कीम के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए मिनिमम टेन्योर पांच वर्ष है. सीनियर सिटीजन्स को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है. इसमें उन्हें टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C सीनियर सिटीजन्स को टैक्स सेविंग FD में अपना पैसा लगाने पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का दावा करने की अनुमति देती है. FPI ने मई में भारतीय शेयर बाजारों से निकाले 40,000 करोड़, आगे कैसा रहेगा निवेशकों का रुझान? इसलिए बेहतर है यह विकल्प अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पैसा बचाना चाहता है तो टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स-सेविंग FD में समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है क्योंकि इस स्कीम की अवधि 5 से 10 वर्ष के बीच है. आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार टेन्योर चुन सकते हैं. आमतौर पर, जिस बैंक में आपका बचत खाता है, उसी बैंक में FD अकाउंट खोलने की सलाह दी जाती है. हालांकि, आप कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चुन सकते हैं जहां आपको आकर्षक ब्याज दरें मिल रही हों. आपकी टैक्स सेविंग FD की मैच्योरिटी पर अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. Car Care Tips for Rainy Season: बारिश में अपनी कार का रखें खास ख्याल, ये टिप्स आएंगे आपके काम इन बैंकों में मिल रहा बेहतर रिटर्न टैक्स सेविंग अकाउंट खोलने से पहले आप अलग-अलग वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों की तुलना कर सकते हैं. आपको यह भी देखना होगा कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए कितने पैसे की जरूरत है. मैच्योरिटी पर आपको मिलने वाली कुल राशि की गणना करना आसान है. यहां हमने 30 से अधिक वित्तीय संस्थानों और टैक्स सेविंग FD पर उनकी ब्याज दरों के बारे में बताया है. इसकी मदद से आप ब्याज दरों की तुलना कर सकते हैं. इसके साथ ही, यह भी देख सकते हैं कि 1.5 लाख रुपये की एफडी पांच साल बाद अलग-अलग ब्याज दरों के साथ कैसे बढ़ेगी. Source: BankBazaar.com नोट: यहां दिए गए डेटा 31 मई 2022 को संबंधित बैंकों की वेबसाइट से लिए गए हैं. डेटा संकलन के लिए सभी लिस्टेड (BSE) पब्लिक और प्राइवेट बैंकों को शामिल किया गया है. जिन बैंकों का डेटा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, उन्हें यहां शामिल नहीं किया गया है. इस लिस्ट में 5 साल के टेन्योर के लिए सीनियर सिटीजन्स (सुपर सीनियर सिटीजन्स को छोड़कर) के लिए केवल टैक्स सेविंग FD शामिल हैं.

