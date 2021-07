Tata Consumer Products निवेशकों को दिला सकती है बंपर मुनाफा, ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस बढ़ाया, खरीदने की सलाह दी

टाटा कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) के शेयर अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर के आसपास ट्रेड हो रहे हैं. पिछले पांच महीनों की बात करें तो इसके भाव में अब तक 32 फीसदी की तेजी आ चुकी है. कंपनी की सालाना आम बैठक (AGM) के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स अगले चरण के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन डिस्ट्रिब्यूशन में विस्तार करेगी.

ब्रोकरेज फर्म एडेलवेइस के मुताबिक अगले दो महीनों में चाय की कीमतों में करेक्शन देखने को मिल सकता है यानी कि इसके भाव गिर सकते हैं लेकिन यह दो साल पहले के भाव से अधिक ही रहने का अनुमान है. एडेलवेइस के मुताबिक नई लीडरशिप में कंपनी की गतिविधियों में तेजी आई है और इन सब प्वाइंट्स को ध्यान में रखते हुए मीडियम से लांग टर्म के लिए ब्रोकरेज फर्म ने इसे 880 रुपये के टारगेट को ध्यान में रखकर खरीदने की सलाह दी है.

Human Capital Survey: देश में 40 फीसदी कर्मचारियों के कुल वेतन में आई गिरावट, कोरोना महामारी का बुरा असर

ब्रोकरेज फर्म एडेलवेइस के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स के लिए बेहतर आधार बन रहा है. कंरनी के नमक व चाय के कारोबार से इसका रेवेन्यू जारी रहेगा और दाल व मसाले के नए कारोबार से इसके रेवेन्यू में और बढ़ोतरी होगी. कंपनी ने अब प्रमुख क्षेत्रों में अधिक फोकस कर दिया है और नॉन-कोर मार्केट्स व बिजनेसेज से बाहर निकल कर अपने कारोबारी मॉडल को आसान कर दिया है जिससे कंपनी के लांग टर्म ग्रोथ के अनुमान हैं. इसके अलावा फूड एंड बेवरेज (F&B) बिजनेस के एकीकरण से आउटलेट्स का डायरेक्ट कवरेज 30 फीसदी बढ़ा है जबकि एफएंडबी सीएफए नेटवर्क के एकीकरण से कंपनी की लागत कम हुई है. इन्ही सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज फर्म ने टाटा कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स के लिए टारगेट प्राइस 770 से बढ़कर 880 रुपये कर दिया है.

(स्टोरी में दी गई सलाह संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म की है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इस निवेश सलाह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने सलाहकार की राय जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.