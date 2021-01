टाटा कैपिटल का स्पेशल लोन ऑफर, घर बैठे करें अप्लाई; कम EMI समेत कई बेनेफिट्स

कोरोना महामारी के दौर में बहुत से लोगों को आर्थिक मुश्किल का सामना करना पड़ा है. ऐसे में लोगों को ऐसे लोन की जरूरत है, जिसमें ईएमआई का बोझ कम हो. टाटा कैपिटल (Tata Capital) ने शुभारंभ लोन को पेश किया है. कंपनी ने बयान में बताया कि इसमें 8 तरह के लोन प्रोडक्ट्स पर बेनेफिट मिलेंगे. इनमें बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, टू-व्हीलस लोन, यूज्ड कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन शामिल हैं.

कंपनी के मुताबिक, शुभारंभ लोन सभी सेगमेंट के ग्रहकों को कवर करेगा जिसमें कोविड-19 वॉरियर्स और महामारी से प्रभावित सेक्टर्स शामिल हैं. बैंक ने बयान में कहा कि हर प्रोडक्ट को एक्सलूसिव तौर पर ग्राहकों की उनका पेशा, कारोबार को सुधारने और अपने खुद का घर होने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है. ग्राहक इसके लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन टाटा कैपिटल की वेबसाइट पर जा सकते हैं या व्हाट्सऐप (नंबर- 8657076060) का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस लोन में लोन की अवधि ज्यादा होती है, जिससे ग्राहकों पर ईएमआई का बोझ कम होगा. ग्राहकों को प्रति महीने 20 फीसदी तक कम ईएमआई का भुगतान करना होगा. साथ ही, इसके लिए योग्यता आसान होगी. लोन लेने के लिए न्यूनतम आय 15 हजार रुपये से शुरू है. लोन का फायदा लेने के लिए व्यक्ति अपने परिवार की आय को जोड़ सकता है. इसके लिए कोविड-19 के पूर्व के क्रेडिट स्कोर को देखा जाएगा.

कंपनी ने बयान में बताया कि यह ऑफर सीमित अवधि के लिए है. शुभारंभ लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 है. कंपनी के मुताबिक, ऑफर का लक्ष्य 2021 में नई शुरुआत करने के लिए भारत को सशक्त करना है. लॉन्च के मौके पर टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी Sarosh Amaria ने कहा कि भारत ने हमेशा कोविड-19 महामारी के दौर में चुनौतियों का सामना करने के लिए निश्चय को दिखाया है. शुभारंभ लोन को खास तौर पर ग्राहकों को खास बेनेफिट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है.

