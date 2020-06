टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू किया ऑफलाइन e-KYC, घर बैठे हो जाएगी प्रक्रिया

कोरोना वायरस महामारी (coronavirus pandemic) की वजह से लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं. ऐसे में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ईस्ट कंसल्टंसी सर्विसेज के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए ऑफलाइन e-KYC सेवा शुरू की है. इस सेवा के तहत ग्राहकों को उनके द्वारा KYC को लेकर किए गए ऑनलाइन अर्जी पर बिना किसी दिक्कत के ऑनबोर्ड सेवा दी जाएगी. इस पहल से टाटा AIA लाइफ को पेपरलेस यानी किसी दस्तावेज के बिना कामकाज करना मुमकिन होगा.

अब KYC सेवा के लिए उपभोक्ता को प्रत्यक्ष तौर पर दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता जैसे दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक यह एक ज्यादा प्रभावी और कोरोना महामारी के समय में ज्यादा कारगर तरीका साबित होगा. दस्तावेजों का प्रत्यक्ष लेनदेन कम से कम करनेवाली इस सेवा से इस आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय भी बचेगा. इसके साथ ही ग्राहक अपनी सहूलियत से घर पर सुरक्षित रह कर जीवन बीमा सोल्यूशंस खरीद सकेंगे.

ग्राहक की सहूलियत और सुरक्षा का ख्याल रखने के साथ ही अनेक गोपनीय व्यक्तिगत दस्तावेज भी सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है क्योंकि अब उपभोक्ता को KYC के लिए यह सब दस्तावेज प्रत्यक्ष देने की जरूरत नहीं होगी.

इस सर्विस के बारे में जानकारी देते हुए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा हेड ऑफ ऑपरेशंस युसूफ पाचमारीवाला ने बताया कि उनके हर काम के पीछे ग्राहकों की सहूलियत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सोच होती है. लॉकडाउन के इस सबसे मुश्किल चुनौतीपूर्ण समय में भी ग्राहकों को सेवा देने का उनका वायदा कायम रखते हुए उन्होंने तुरंत अपने सभी कारोबार को वर्चुअल मोड़ में तबदील कर दिया है. आधुनिक तकनीक के स्मार्ट इस्तेमाल के साथ उन्होंने ध्यान रखा है की उनके लेनदेन में तेज रफ्तार के साथ सरक्षा बनी रहे.

बीमा कंपनी ने बताया कि इससे पहले उसने कई पहल की हैं. इसमें बैंक KYC, डिजिटल प्री सबमिशन कॉलिंग, ऑनलाइन परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और बैंक खाता मान्यता, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) और ऑप्टिकल केरेक्टर रेक्गनिशन (OCR) जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं.

