Loan Against Property: प्रॉपर्टी पर लोन लेने का है इरादा, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, ताकि बाद में न पड़े पछताना

Loan Against Property: लोन किसी भी तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम करने का एक बेहतर तरीका बन गया है. बाजार में कई तरह के लोन उपलब्ध हैं, जैसे – पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, वेडिंग लोन, आदि. इसी तरह आप अपनी संपत्ति के एवज में भी लोन ले सकते हैं. इसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) भी कहा जाता है. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत आप अपनी संपत्ति के एवज में बड़ी रकम उधार ले सकते हैं. यह एक सुरक्षित लोन है जिसे अलग-अलग उद्देश्यों जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, बच्चे की शिक्षा, बिजनेस से संबंधित उद्देश्यों, शादियों या अन्य व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है.

ज्यादातर बैंक इस तरह का लोन बड़ी रकम के लिए प्रदान करते हैं. आमतौर पर, बैंकों द्वारा स्वीकृत लोन की रकम उधारकर्ता की आय पर निर्भर करती है ताकि उधारकर्ता को EMI का भुगतान उसकी मासिक आय के 60 प्रतिशत से अधिक न हो. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जिनके बारे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं.

