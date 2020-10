Success Tips: बनना चाहते हैं अमीर निवेशक, इस नवरात्रि महिलाओं से सीखें सफलता के 3 मंत्र

Investment Tips: भारत में नवरात्रि का अपना एक खास महत्व है. नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में जाना जाता है. रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले नवरात्रि मनाई जाती है. यहीं से सर्दियों पहले फेस्ठिव सीजन की शुरूआत हो जाती है. यह वह समय है, जब ग्राहक ग्राहक खरीददारी के लिए बाजार में आते हैं. असल में यह त्योहार भी कुछ नया करने का संकेत देता है, जहां हम यह सोचते हैं कि हम आगे क्या करना चाहिए या क्या करना चाहते हैं. यह वह पल है, जब हम नए सिरे से जोश और उत्साह के साथ सीखने, प्रगति करने और आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं. ऐसे में बहुत से लोग दशहरा के आस पास नए निवेश का महत्व देते हैं.

नवरात्रि को शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि एक सफल निवेशक बनना है तो महिला निवेशकों से तीन जरूरी खूबियां सीखने का एक अच्छा समय है. यहां उनकी तीन सबसे महत्वपूर्ण खूबियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें आपको अपनाना चाहिए.

कई महिला निवेशकों ने सफल ट्रेडर्स के रूप में अपनी एक खास जगह या प्रतिष्ठा बनाई है. आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी सफलता के क्या राज हैं. बाजार में तत्परता दिखाकर, इन महिला निवेशकों ने लगातार बाजार का अध्ययन किया, और अपने ट्रेडिंग अनुभव से सफलता हासिल की. बाजार में तत्परता दिखाने का मतलब है कि एक व्यक्तिगत निवेशक के रूप में, आपके पास अपने कई गुना वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक निवेश नीति होनी चाहिए. मसलन रिटायरमेंट प्लानिंग से प्लान एक्सपेंडिचर्स के लिए फंड बनाना, और दौलत कमाने से लेकर संपत्ति बनाने तक.

3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स: अपनी निवेश यात्रा शुरू करने से पहले आपको तीन महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर भी विचार करना चाहिए. जिनमें अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर एक निवेश की रणनीति बनाना, चाहे यह अल्पकालिक, मध्यावधि या दीर्घकालिक हो. दूसरा अपनी जोखिम लेने की क्षमता को जानना और तीसरा अपनी पसंदीदा निवेश शैली पर ध्यान देना.

निवेश करने के पहले ये होनी चाहिए तैयारी: एक निवेशक के रूप में, जिसने अभी-अभी ट्रेडिंग शुरू की हो, आपको बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए. सफल महिला निवेशकों की तरह, जिन्होंने बाजार में तत्परता दिखाई है, आपको हमेशा बाजार के प्रमुख बदलाव याद रखने चाहिए. न कि तुरंत अमीर बनने के लिए उल्टा सीधा निवेश कर बैठें. बाजार में तत्परता दिखाने का मतलब यह भी है कि निवेश करने से पहले, आपको अच्छी तरह से बाजार का रिसर्च करना चाहिए. साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मानदंड समझने चाहिए, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट टु इक्विटी रेश्यो, प्राइस टु अर्निंग रेश्यो, नेट इनकम, इनकम में ग्रोथ, डिविडेंड जारी करना.

इसका मतलब है कि आप न केवल दिन-प्रतिदिन के आधार पर ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं, बल्कि जो बातें सीखते हैं, उन्हें ट्रेडिंग के दौरान अप्लाई भी करते हैं. लगातार सीखना सफलता की पहचान है, चाहे आप किसी इन्वेस्टमेंट ड्राइवेट एन्वायरनमेंट में काम कर रहे हों. अपने दैनिक कामों के साथ शेयर बाजार के बारे में भी थोड़ा-बहुत सीखते रहें, इससे समय के साथ आप सफल निवेशकों की सूची में भी शामिल हो सकते हैं. जैसा कि सफल महिला निवेशकों ने दिखाया है.

निरंतर सीखने का मतलब अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बनाना भी है. ध्यान रहे कि शेयर बाजार आपको डाइवर्सिफिकेशन का लाभ देते हैं, जहां आप स्टॉक, कमोडिटीज, फ्यूचर्स और ऑप्शंस और करंसी में निवेश कर सकते हैं. इसके साथ-साथ, आपको मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर्स पर लगातार ध्यान देना होगा, जिसका बाजार पर काफी प्रभाव पड़ता है.

महिलाओं का एक गुण धैर्य भी है. प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटीटिव रिटर्न पाने के लिए दीर्घकालिक निवेश नीति रखने के साथ, आपको हर कीमत पर भावनाओं पर आधारित निवेश से बचना है. सफल महिला निवेशकों के अनुसार, ट्रेडिंग को बाजार की चाल और कंपनी की रिपोर्ट जैसे व्यावहारिक विचारों से प्रासंगिक होना चाहिए. अगर बाजार अचानक ही गिरने लगता है, तो यह आपके धैर्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परीक्षा का समय होगा.

परीक्षा के इस समय पर, कई निवेशक खरीद और बिक्री से घबराते हैं. यह सफल निवेशक की खूबी नहीं है. याद रखें, बाजार एक निश्चित अवधि के बाद रीबाउंड कर सकता है. कई बार, जब बाजार में गिरावट होती है, तो सफल निवेशक अपनी निवेश नीति पर कायम रहते हैं. बाजार के बेसिक्स का पालन का ही पालन करने, अनुभवी निवेशकों/करते हें.

(लेखक: प्रभाकर तिवारी, सीएमओ, एंजेल ब्रोकिंग)

