Golden Tips: क्या तेजी, क्या गिरावट; बाजार में पैसा लगाने का हर वक्त मौका, बस न दिखाएं जल्दबाजी

20 फरवरी को शेयर बाजार आने रिकॉर्ड हाई पर गया था. सेंसेक्स ने 42273.87 का स्तर टच कर लिया. लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते बाजार में वोलैटिलिटी तेज हो गई. 24 मार्च को सेंसेक्स अपने 52 हफ्तों के लो 25639 के स्तर पर आ गया. 24 मार्च के बाद से बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कुछ रिकवरी आई है और सेंसेक्स बीते शुक्रवार को 32,424 के स्तर पर बंद है. इस उतार चढ़ाव के बीच सबसे ज्यादा कनफ्यूज निवेशक हुए. बहुत से निवेशक हैं, जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा और समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने निवेश को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं. बहुत से लोग घाटे पर भी शेयर बेचने को मजबूर हुए तो कुछ ने आनन फानन में मुनाफा वसूली कर ली.

जानकार मान रहे हैं कि शेयर बाजार में गिरावट का ट्रेंड तबतक जारी रह सकता है, जबतक कि अर्थव्यवस्था को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती. ऐसे में निवेशक आखिर क्या करें. इस स्थिति में दिग्गज निवेशकों और निवेश गुरू की सलाह काम आ सकती है. वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशकों का हमेशा से यह मानना रहा है कि शेयर बाजार में निवेश करने का मौका हर वक्त होता है. सिर्फ गिरावट देखकर निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए. संयम रखकर बाजार में अपने निवेश को मेच्योर होने का समय देना जरूरी है. ऐसे ही कुछ टिप्स मौजूदा समय में आपके बेहद काम आ सकते हैं.

Forbes के अनुसार 30 मई 2020 को राकेश झुनझुनवाला की रीयल टाइम नेटवर्थ 200 करोड़ डॉलर यानी 15122 करोड़ रुपये थी. Forbes लिस्ट में वह भारत के 48वें सबसे अमीर शख्स हैं. राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 1200 रुपए से शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत की थी. 1986 में टाटा टी के 5 हजार शेयर बेचकर उन्होंने 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था. आज इसी काम से वह भारत के टॉप अमीरों में शामिल हैं.

Tips

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वॉोन बफे की कुल दौलत 30 मई 2020 को 5.54 लाख करोड़ है और वह दुनिया के पांचवें सबसे अमीर शख्स हैं.

Tips

D-Mart के फाउंडर राधाकिशन दमानी रिटेल बिजनेस के किंग माने जाते हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक 30 मई 2020 को उनकी कुल नेटवर्थ 84683 करोड़ रुपये थी. वह दुनिया के 133वें सबसे अमीर शख्स हैं. राधाकिशन दमानी ने शेयर बाजार में अपनी शुरूआत 1980 के दशक में की थी.

Tips

(इनपुट: Forbes, रायॅटर्स)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.