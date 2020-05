YONO से इमरजेंसी लोन नहीं दे रहा SBI, ​अफवाहों पर न दें ध्यान

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह अपने योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को किसी तरह का आपातकालीन यानी इमरजेंसी ऋण नहीं दे रहा है. कुछ खबरों में कहा गया है कि SBI 45 मिनट के अंदर पांच लाख रुपये तक के आपातकालीन ऋण की पेशकश कर रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि यह कर्ज 10.5 फीसदी की ब्याज दर पर दिया जाएगा और EMI (किस्तें) छह महीने की अवधि के बाद शुरू होगी.

बैंक ने कहा, ”योनो के माध्यम से SBI इमरजेंसी लोन स्कीम के बारे में व्यापक रूप से खबरें चल रही हैं. हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि SBI इस तरह का कोई ऋण नहीं दे रहा है. हम अपने ग्राहकों से भी इन अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह करते हैं.” हालांकि, SBI ने कहा कि वह अपने उन वेतनभोगी ग्राहकों को राहत देने के लिए योनो के माध्यम से एक प्री-अप्रूव्ड व्यक्तिगत ऋण की पेशकश शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के कारण नकदी की कमी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

We urge our customers not to believe in any offer or claim circulated on Social Media unless it's validated from our official handles. #StopRumours #FakeNews #FactCheck pic.twitter.com/jtYi8zXVuu

YONO यानी ‘यू ओनली नीड वन’, SBI का एक डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म है. इसके जरिए SBI अपने ग्राहकों को बैंकिंग, खरीदारी, लाइफस्टाइल और निवेश की जरूरतों के लिए एक ही जगह समाधान प्रदान करता है. ऐप की शुरुआत नवंबर 2017 में हुई थी. इसकी मदद से SBI ग्राहक देशभर में स्थित SBI के किसी भी एटीएम से बिना कार्ड पैसे भी निकाल सकते हैं.

