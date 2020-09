ध्यान दें! SBI ATM से पैसा निकालना अब ज्यादा सेफ, बिना OTP नहीं निकाल सकेंगे बड़ी रकम

अगर आप भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI- State Bank of India) के ग्राहक हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. 18 सितंबर से बैंक के एटीएम से 10 हजार रुपये से ज्यादा पैसा निकालने का नियम बदल गया है. SBI ने ATM में होने वाले अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस में कमी लाने के मकसद से वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड ATM विदड्रॉल सुविधा को 24×7 लागू करने का फैसला किया है. यह सुविधा देश भर के सभी एसबीआई एटीएम पर लागू हो गई है.

इससे पहले बैंक ने 10 हजार रुपये के ज्यादा के लिए ओटीपी बेस्ड कैश विद्ड्रॉल को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेश किया था. यह 1 जनवरी से किया गया था. अब इसका सुविधा का विस्तार कर दिया गया है.

अब 10,000 रुपये या ज्यादा की राशि के लिए SBI के डेबिट कार्ड धारकों को हर बार अपनी डेबिट कार्ड पिन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी डालना होगा. 24×7 ओटीपी बेस्ड कैश विद्ड्रॉल की सुविधा को पेश करने के साथ एसबीआई ने एटीएम कैश विद्ड्रॉल में अपने सुरक्षा के स्तर को और मजबूत किया है. बैंक के मुताबिक, इस सुविधा को पूरा दिन लागू करने से SBI डेबिट कार्डधारक धोखाधड़ी, अप्रमाणित विद्ड्रॉल, कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग आदि का शिकार होने से बचेंगे.

इस सुविधा के जरिए SBI ATM से कैश निकासी की प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रिया से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी. OTP बेस्ड निकासी सुविधा SBI कार्ड से अन्य बैंक ATM से कैश निकासी पर लागू नहीं होगी. OTP बेस्ड प्रक्रिया के तहत जब कार्डधारक SBI ATM में निकाली जाने वाली राशि डालेगा तो ATM स्क्रीन पर OTP स्क्रीन ​आ जाएगी.

इसमें ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालना होगा.

SBI की पूरे भारत में करीब 22,000 शाखाएं हैं और ATM/CDM नेटवर्क का आंकड़ा 58,500 से ज्यादा है. SBI के 6.6 करोड़ ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं 1.5 करोड़ ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं. 30 सितंबर 2019 तक SBI का डिपॉजिट बेस 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का था. एडवांसेज लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपये के थे.

