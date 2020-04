अलर्ट! SBI ने घटा दी जमा दरें, जानिए अब बचत खाते पर कितना कम मिलेगा ब्याज

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए अहम है. SBI ने बचत खाते (Savings Accounts) पर मिलने वाली ब्याज दर को 25 बेसिस प्वॉइंट्स घटा दिया है. इस तरह बैंक ने अपने बचत खाता धारकों की सेविंग पर कैंची चला दी है. नए बदलाव के मुताबिक, SBI ग्राहकों को अब बचत खाते में एक लाख रुपये तक की जमा राशि पर अब 3 फीसदी की जगह 2.75 फीसदी सालाना ब्‍याज मिलेगा.

इसके साथ ही एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि पर भी ब्याज को घटाकर 3 फीसदी से 2.75 फीसदी पर ला दिया गया है. बैंक ने सिस्टम में पर्याप्त नकदी को देखते हुए बचत खाते पर कम ब्याज देने का फैसला किया है. यह घटी हुई ब्याज दरें 15 अप्रैल 2020 से लागू होंगी.

इसके अलावा बैंक ने अपने विभिन्न अवधि के लिए MCLR में 0.35 फीसदी की कटौती की है, जो 10 अप्रैल से लागू होगी. यह बैंक द्वारा MCLR में लगातार 11वीं और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली कटौती है. एक साल अवधि के लिए MCLR सालाना 7.75 फीसदी से घटकर 7.40 फीसदी हो गया है. इसी के साथ योग्य होम लोन (जो MCLR से लिंक हैं) पर EMI घट जाएंगी. बैंक ने बताया कि 30 साल के होम लोन पर EMI लगभग 24 रुपये प्रति 1 लाख सस्ती हो गई है.

बता दें कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के खतरे को देखते हुए केंद्रीय बैंक RBI ने मार्च में बड़ा एलान किया था. रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की बड़ी कटौती कर दी. इस कटौती के बाद अब रेपो रेट घटकर 4.4 फीसदी रह गया है. इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी 0.90 फीसदी घटाकर इसे 4 फीसदी पर ला दिया गया था.

