SBI ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, बचते खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने और SMS पर नहीं लगेगा चार्ज

SBI SMS Alert Charges: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. देश के सबसे बड़े बैंक में सेविंग्स अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को अब एसएमएस सर्विस और मिनिमम बैलेंस बनाए नहीं रखने पर किसी चार्ज का भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है. SBI के एक ट्वीट से यह जानकारी मिली है. बैंक के मुताबिक उसके सेविंग्स अकाउंट की संख्या 44 करोड़ से ज्यादा है. इन ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा.

बैंक में डेबिट कार्ड धारकों के लिए एसएमएस अलर्ट चार्ज प्रति तिमाही के मुताबिक लिए जाते थे. जो कार्डधारक 25 हजार रुपये या कम के एवरेज मंथली बैलेंस को रखते थे, उनके लिए चार्ज 12 रुपये (जिसमें जीएसटी शामिल है) प्रति तिमाही था. यह चार्ज सभी सैलरी पैकेज अकाउंट, करंट अकाउंट वेरिएंट जैसे रेगुलर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम ग्राहकों के लिए पहले ही खत्म कर दिया गया था.

एसबीआई की एसएमएस सर्विस के लिए रजिस्टर करके खाताधारक को बैंक अकाउंट में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती रहती है. एसएमएस के लिए रजिस्टर करना है, तो आप बैंक की ब्रांच पर जाकर कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं. हालांकि, सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है.

बैंक ने मार्च में एवरेज मंथली बैलेंस बनाए रखने को खत्म करने का एलान किया था. इससे पहले ग्राहकों को मेट्रो शहरों में 3000 रुपये, सेमी अर्बन शहरों में 2000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस बनाए रखना होता है. बैंक मिनिमम बैलेंस न रखने पर 5 से 15 रुपये का जुर्माना और इसके साथ टैक्स लगाता था.

अधिकतर बैंकों में सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने का प्रावधान होता है. इनमें मासिक या तिमाही आधार पर बैलेंस बनाया रखना होता है जिसके नहीं करने पर बैंक जुर्माना लगाता है.

बता दें कि वर्तमान में एसबीआई अपने सेविंग्स अकाउंट पर 2.7 फीसदी की दर से ब्याज देता है.

