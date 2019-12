SBI कस्टमर ध्यान दें! 1 जनवरी से बदल जाएगा ATM से पैसा निकालने का नियम

SBI Customers Alert: भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI- State Bank of India) ने ATM में होने वाले अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस में कमी लाने के मकसद से वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड ATM विदड्रॉल सुविधा लॉन्च की है. यह सुविधा 1 जनवरी 2020 से SBI ATM में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए मिलेगी. OTP बेस्ड कैश विद्ड्रॉल सुविधा को लाकर बैंक ने नकद निकासी के मामले में सुरक्षा की एक और लेयर जोड़ दी है.

SBI ग्राहक को OTP बैंक के साथ रजिस्टर्ड उसके मोबाइल नंबर पर मिलेगा. इस सिंगल ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन के अतिरिक्त फैक्टर से SBI ग्राहकों को अनऑथराइज्ड ATM कैश विदड्रॉल से बचने में मदद मिलेगी.

Introducing the OTP-based cash withdrawal system to help protect you from unauthorized transactions at ATMs. This new safeguard system will be applicable from 1st Jan, 2020 across all SBI ATMs.

इस सुविधा के जरिए SBI ATM से कैश निकासी की प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रिया से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी. OTP बेस्ड निकासी सुविधा SBI कार्ड से अन्य बैंक ATM से कैश निकासी पर लागू नहीं होगी. OTP बेस्ड प्रक्रिया के तहत जब कार्डधारक SBI ATM में निकाली जाने वाली राशि डालेगा तो ATM स्क्रीन पर OTP स्क्रीन ​आ जाएगी.

इसमें ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालना होगा. इसके बाद कैश निकलेगा. इससे ग्राहक को स्किम्ड/क्लोन कार्ड यानी डुप्लीकेट कार्ड से पैसे निकाले जा सकने के जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी.

SBI की पूरे भारत में करीब 22,000 शाखाएं हैं और ATM/CDM नेटवर्क का आंकड़ा 58,500 से ज्यादा है. SBI के 6.6 करोड़ ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं 1.5 करोड़ ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं. 30 सितंबर 2019 तक SBI का डिपॉजिट बेस 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का था. एडवांसेज लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपये के थे.

