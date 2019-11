SBI Alert! चेक करना है बैंक अकाउंट स्टेटस तो न करें ये गलती, वर्ना हो जाएगा बड़ा नुकसान

SBI Alert! स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. बैंक का कहना है कि जालसाजों की ओर से कस्टमर्स को SBI के नाम से फ्रॉड मैसेज भेजे जा रहे हैं. इनमें मांगी गई जानकारी को शेयर न करें और न ही किसी अनवेरिफाइड URL पर क्लिक करें. यह अलर्ट SBI ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है.

ट्वीट में बैंक ने यह भी कहा है कि SBI किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल कर इनफॉरमेशन कलेक्ट नहीं करता है. इसलिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स शेयर न करें. साथ ही कस्टमर्स हमेशा कम्युनिकेशन के आधिकारिक चैनल्स के जरिए ही SBI से कॉन्टैक्ट करें.

SBI के मुताबिक, बैंक कभी भी कस्टमर्स से किसी भी थर्ड पार्टी साइट, वेब लिंक्स, SMS, ईमेल, फोन कॉल्स आदि के जरिए पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगता है. अगर कोई ये डिटेल्स मांगे तो उसके झांसे में न आएं.

With fraud messages doing the rounds, be alert and do not click on any unverified URLs. #SBI never collects information using any third party websites. Always contact SBI using official channels of communication only. For more #safetytips, visit https://t.co/U3XVLPyP8W pic.twitter.com/05hWqmtVNQ

