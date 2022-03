Star Health प्रीमियर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च, 50 साल या इससे अधिक उम्र के कस्टमर्स को मिलेगा फायदा, चेक करें डिटेल

Star Health Premier Insurance Policy: भारत की पहली स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस (Star Health and Allied Insurance) ने स्टार हेल्थ प्रीमियर इंश्योरेंस पॉलिसी (Star Health Premier Insurance Policy) लॉन्च किया है. यह एक यूनिक क्षतिपूर्ति हेल्थ पॉलिसी है, जिसे खास तौर पर 50 साल या इससे अधिक उम्र के कस्टमर्स के लिए तैयार किया गया है. इस पॉलिसी को बीमारी या दुर्घटना के चलते अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्चों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. 50 साल से अधिक उम्र के कस्टमर्स को होगा फायदा यह पॉलिसी 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों आधार पर उपलब्ध है. बीमाधारक को अगर पहले से कोई बीमारी नहीं है तो इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए प्री-मेडिकल टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है. ग्राहक पॉलिसी को प्रीमियम के ज़रिए खरीद सकते हैं जिसका भुगतान तिमाही या छमाही किस्तों में किया जा सकता है. ELSS: टैक्स सेविंग ही नहीं रेगुलर निवेश के लिए भी बेहतर विकल्प, रिटर्न चार्ट में टॉप पर हैं कई स्कीम स्टार हेल्थ प्रीमियर बीमा पॉलिसी में क्या है खास 1 करोड़ रुपये तक की बीमा राशि उपलब्ध : ग्राहक 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 75 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि का विकल्प चुन सकते हैं.

कवरेज – इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन, डे केयर ट्रीटमेंट, रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, ऑर्गन डोनर खर्च, और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च

अतिरिक्त लाभों में आयुष ट्रीटमेंट, पुनर्वास और पेन मैनेजमेंट, बेरिएट्रिक सर्जरी, मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए कवरेज, होमकेयर ट्रीटमेंट, मेडिकल और टेली-हेल्थ परामर्श शामिल हैं.

यह पहले दिन से आउट पेशेंट चिकित्सा खर्च को कवर करता है.

लॉन्ग टर्म डिस्काउंट – 2 साल की पॉलिसी में दूसरे साल के प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट. 3 साल की पॉलिसी में दूसरे और तीसरे साल के प्रीमियम पर 11.25% का डिस्काउंट EPFO Interest Rate: पीएफ पर ब्याज दर में कटौती मौजूदा दौर की सच्चाई, वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश की सफाई पॉलिसी के तहत मिलेंगे ये बेनिफिट्स हर क्लेम फ्री ईयर में हेल्थ चेक-अप बेनिफिट

प्री- हॉस्पिटलाइजेशन खर्च के तहत, बीमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने से ठीक 60 दिन पहले तक किए गए चिकित्सा खर्च को कवर किया जाएगा.

पोस्ट- हॉस्पिटलाइजेशन खर्च में बीमित व्यक्ति के अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद 90 दिनों तक के मेडिकल खर्च शामिल हैं.

Hospice केयर: यदि कंपनी के नेटवर्क सुविधा पर ली गई है, तो बीमित राशि के 10% तक या अधिकतम 5 लाख रुपये तक देय, प्रत्येक बीमित व्यक्ति के लिए जीवन काल में एक बार देय.

आयुष ट्रीटमेंट में रोगी के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और बीमित राशि तक डे केयर ट्रीटमेंट शामिल हैं.

अस्पताल में भर्ती होने के दौरान नॉन-मेडिकल आइटम्स जैसे दस्ताने, खाद्य शुल्क और अन्य सामग्रियों को कवर किया जाता है.

मॉडर्न ट्रीटमेंट बीमा राशि के 50% तक को या तो एक रोगी के रूप में या अस्पताल में डे केयर ट्रीटमेंट के हिस्से के रूप में कवर करता है.

स्टार वेलनेस प्रोग्राम अलग-अलग वेलनेस गतिविधियों के माध्यम से बीमित व्यक्ति को प्रोत्साहन और पुरस्कार देता है. बीमित व्यक्ति प्रीमियम में छूट पाने के लिए वेलनेस रिवॉर्ड पॉइंट हासिल कर सकता है. इस वेलनेस प्रोग्राम को स्टार वेलनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार हेल्थ कस्टमर मोबाइल ऐप ‘स्टार पावर’ और ‘स्टार हेल्थ कस्टमर पोर्टल’ (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है.

