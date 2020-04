इन बैंकों ने 3 महीने तक EMI चुकाने पर दे दी है राहत, चेक करें आपने कहां से लिया है लोन

कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने ग्राहकों को 3 महीने का मोरेटोरियम ऑफर करने का एलान किया है.

केंद्रीय बैंक ने रिटेल लोन की EMI भरने पर भी 3 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया है. यह 1 मार्च 2020 और 31 मई के बीच आने वाली किस्तों पर लगाया गया है. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कर्जधारकों को बैंक से उनकी बकाया ईएमआई के भुगतान को लेकर एसएमएस आ रहे थे. अब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने ग्राहकों को 3 महीने का मोरेटोरियम ऑफर करने का एलान किया है. कई बैंकों ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है.

इससे बैंकों के ग्राहकों को इन 3 महीनों के दौरान होम लोन, ऑटो लोन आदि की ईएमआई देने में राहत मिल गई है. इसके अलावा अगर कोई कारोबारी वर्किंग कैपिटल पर लोन की EMI नहीं चुका पाता है तो उसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. इन 3 महीनों के दौरान अगर ये ईएमआई नहीं भी चुका पाते तो क्रेडिट हिस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्विटर पर बताया कि वह 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच आने वाली टर्म लोन पर ब्याज या ईएमआई की किस्तों को टालने के लिए कदम उठा रहे हैं.

पंजाब एंड सिंध बैंक

बैंक ने ट्विटर पर लोन पर ईएमआई को टालने का एलान किया है. बैंक के ट्वीट के मुताबिक कोविड-19 की वजह से लोन की किस्तों को टालने का फैसला किया है. बैंक के मुताबिक वह इस चुनौती भरे समय को समझता है. खास व्यवस्था के तहत, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए लोन की किस्तों को टाल दिया जाता है.

Deferment if loan instalments on account of COVID-19 We understand these are challenging times. As a Special dispensation, deferment of instalments for the month of March, April and May 2020 towards your loan accounts is available.#COVID19 #IndiaFightsCorona @DFS_India — Punjab & Sind Bank (@PSBIndOfficial) March 31, 2020

IDBI बैंक

बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लोन की रिपेमेंट पर तीन महीने का मोरेटोरियम दिया है. बैंक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी मिली है कि कोविड-19 के असर की वजह से IDBI बैंक टर्म लोन की किस्त और ब्याज और वर्किंग कैपिटल लोन की ब्याज पर मोरेटोरियमल को तीन महीने तक लगा रहे हैं. बैंक के मुताबिक जिन ग्राहकों के कैश फ्लो पर असर नहीं हुआ है और जो भुगतान जारी रखना चाहते हैं, उनके पास मौजूदा स्थिति के तहत विकल्प है.

IDBI Bank extends moratorium on Term Loan instalments/interest and deferment of interest on working capital loans of borrowal accounts impacted due to COVID 19 for 3 months. (1/2) @DFS_India @nsitharaman @FinMinIndia @nsitharamanoffc @DFSFightsCorona — IDBI BANK (@IDBI_Bank) March 31, 2020

कैनरा बैंक

केविड-19 के लिए आरबीआई के पैकेज के तहत कर्जधारकों के लिए 1 मार्च से 31 मई तक आने वाली टर्म लोन पर ब्याज या ईएमआई को टालने का विकल्प है. इसी मुताबिक रिपेमेंट की अवधि बढ़ेगी. बैंक ने ट्विटर पर बताया कि इसके लिए ग्राहकों को एसएमएस भी भेजा जा चुका है. बैंक SHGs के लिए कोलेटरल और मार्जिन फ्री लोन भी ऑफर कर रहा है.

In terms of Covid 19- RBI package, borrowers are eligible for moratorium/ deferment of installments/EMI for Term loans falling due from 01.03.2020 to 31.05.2020 & repayment period gets extended accordingly. SMS also has been sent to customers to avail the same. @DFS_India #COVID pic.twitter.com/NGuw1pARiv — Canara Bank (@canarabank) March 31, 2020

आंध्रा बैंक

आंध्रा बैंक ने ट्विटर पर कर्जधारकों को राहत देने का एलान किया. बैंक ने सभी टर्म लोन किस्तों, क्रेडिट कार्ड बकाए के भुगतान पर तीन महीने का मोरेटोरियम लागू किया है.

इंडियन बैंक

इंडियन बैंक ने भी ग्राहकों को तीन महीने का मोरेटोरियम लागू कर राहत दी है.

As per COVID 19 regulatory package of RBI, Indian Bank allows a moratorium by deferring payment of EMI/ Term Loan Instalments & Interest/ Interest on Working Capital for 3 months wef 1st March 2020. @DFS_India @DFSFightsCorona — Indian Bank (@MyIndianBank) March 31, 2020

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

बैंक ने कहा कि वह अपने ग्राहकों के लिए राहत योजना लेकर आया है. कोविड-19 की वजह से टर्म लोन पर ब्याज के भुगतान को टालने का फैसले किया गया है.

PNB presents relief scheme for our customers. In view of COVID-19, it has been decided to defer payment of all installments on term loan and recovery of interest on cash credit facilities falling due between March 01,2020 and May 31 2020.@DFS_India @dfsfightscorona pic.twitter.com/dHRvu5luXb — Punjab National Bank (@pnbindia) March 31, 2020

सिंडिकेट बैंक

बैंक ने कहा कि 1 मार्च और 31 मई 2020 के बीच आने वाली हाउसिंग लोन. वाहन लोन, MSME लोन और सभी दूसरे टर्म लोन की ईएमआई को 3 महीने तालने का एलान किया गया है.

EMIs of housing loan, vehicle loans, MSME loans and payment of all other term loans falling due after 1st March 2020 and upto 31st May 2020 have been deferred by 3 months.@mmahapatra@DFS_India#syndicatebank — SyndicateBank (@syndicatebank) March 31, 2020

बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ने बताया कि समान अवधि के दौरान सभी किस्तों पर तीन महीने का मोरेटोरियम दिया जा रहा है. जो आरबीआई के कोविड-19 पैकेज के तहत है. इसमें सभी टर्म लोन जिसमें कॉरपोरेट, एग्रीकल्चर, रिटेल, हाउसिंग, ऑटो आदि शामिल हैं.

#BankofBaroda is providing a moratorium of 3 months on payment of all instalments falling due between 01.03.20 & 31.05.20 for all term loans including Corporate, MSME, Agriculture, Retail, Housing, Auto, Personal loans, etc. in pursuance of the RBI COVID-19 Regulatory Package. — Bank of Baroda (@bankofbaroda) March 31, 2020



इलाहाबाद बैंक

बैंक ने ट्विटर पर कहा कि वह सभी लोन पर ईएमआई को टाल रहा है.

बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एलान किया कि उसने सभी टर्म लोन पर आरबीआई के नियमों के मुताबिक मोरेटोरियम लगा दिया है.

(नोट: ये सभी जानकारी बैंकों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ली गई है.)