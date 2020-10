Smart Investing Tips: निवेश के इन 4 मंत्र से पोर्टफोलियो करें मजबूत, कम जोखिम के साथ मिलेगा ज्यादा रिटर्न

Smart Investing Tips: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मार्च में सेंसेक्स ने अपना निचला स्तर छुआ था और तब से अब तक उसमें 60 फीसदी की बढ़त आई है. मार्केट में आई इस तेजी के कारण इक्विटी इंवेस्टर्स को कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए विचार करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करने के लिए इक्विटीज से डेट या गोल्ड में निवेश के बारे में विचार करना चाहिए.

अपने निवेश के लिए लांग-टर्म पोर्टफोलियो बनाने का पहला चरण एसेट एलोकेशन है. बैलवेथर एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर बृजेश दामोदरन का कहना है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है और यह हर एक शख्स के लिए अलग तरीके से होता है. दामोदरन के मुताबिक निवेशक को अपने लक्ष्य जैसे कि घर खरीदने, बच्चों की उच्च शिक्षा या रिटायरमेंट; उम्र और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर एसेट लोकेशन करना चाहिए. कम से कम 36 महीनों की लिक्विडिटी भी सुनिश्चित होनी चाहिए.

वेल्थ क्रिएशन के लिए लांग टर्म में निवेश और समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते रहना सबसे महत्त्वपूर्ण फैक्टर है. प्रॉपर एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजी के तहत इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीयल एस्टेट में अपने निवेश को समय-समय पर देखते रहना चाहिए, इससे मार्केट वोलैटिलिटी से निवेश को सुरक्षा मिलती है.

आमतौर पर बाजार में करेक्शन होने पर कई निवेशक घबरा जाते हैं और अपना निवेश बेचने लगते हैं. इसके अलावा कुछ निवेशक अपने पूरी इक्विटी पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर उसके पैसे को फिक्स्ड इनकम वाले स्रोत जैसे कि बांड्स, स्माल सेविंग्स और बैंक डिपॉजिट्स में निवेश कर देते हैं. बाजार के जानकारों का मानना है कि चढ़ते बाजार में इक्विटी निवेश बेहतर फैसला नहीं है, बल्कि जब बाजार निचले स्तर पर हो, उस समय इक्विटी में निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लांस (SIPs) में निवेश करना चाहिए ताकि कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल सके. इस समय जब सिप में निवेश बढ़ा है, सितंबर में टोटल एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) में उसका हिस्सा 13 फीसदी था जो कि एक रिकॉर्ड है. इसके अलावा पिछले चार साल में एसआईपी अकाउंट्स भी 30 फीसदी बढ़कर 3.3 करोड़ हो गए हैं.

निवेशकों को प्रॉफिट बुकिंग के समय लांग टर्म कैपिटल गैन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स इंपैक्ट को भी ध्यान रखना चाहिए. लांग टर्म कैपिटल गेंस के मामले में किसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख से अधिक के रिडेंप्शन पर 10 फीसदी की टैक्स देनदारी बनती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (एक साल से कम समय के लिए होल्डिंग्स) के मामले में 15 फीसदी की टैक्स देनदारी बनती है. एनालिस्ट्स का मानना है कि टैक्स रेट को देखते हुए एक साल से अधिक की होल्डिंग वाले स्टॉक पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए. अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने से निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो से लो क्वॉलिटी वाले और खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक को हटाने में मदद मिलती है.

अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए इक्विटी से कमाए गए प्रॉफिट को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और गोल्ड में निवेश किया जा सकता है. अगर कोई शख्स रिटायरमेंट के करीब है तो उसे डेट फंड में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए. एनालिस्ट्स का सुझाव है कि वर्तमान परिस्थितियों में निवेशकों को कॉरपोरेट बांड फंड्स और बैंकिंग व पीएसयू डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए. डेट फंड्स में निवेश करने से पहले क्रेडिट रिस्क और इंट्रेस्ट रेट रिस्क को एनालाइज करना चाहिए. फंड हाउस के इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करना चाहिए कि बांड्स प्रसिद्ध कंपनियों के हैं या फंड मैनेजर अधिक क्रेडिट रिस्क लेकर रिटर्न को पाने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा फंड्स के लिक्विडिटी रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि फंड मैनेजर बाजार में गिरावट की स्थिति में कितनी तेजी से किसी खास निवेश से बाहर आ सकते हैं.

(लेखक: Saikat Neogi)

