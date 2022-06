स्मॉलकैप फंड का कमाल: RD की बजाय यहां करते 5000 का SIP, तो 10 साल में होता 2.5 गुना फायदा

बाजार में ऐसी कई म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, जिन्होंने लंबी अवधि की SIP के जरिए निवेशकों को अमीर बनाया है. स्माल सेविंग्स की तुूलना में इनमें कई गुना ज्यादा रिटर्न मिला है.

लंबी अवधि में धीरे धीरे दौलत बनाने का एक बेहतर तरीका म्यूचुअल फंड SIP है. (file)

SIP vs RD Return: स्मालकैप फंड निवेशकों का पैसा स्मालकैप कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं. इनमें निवेश लार्जकैप या मल्टीकैप की तुलना में कुछ रिस्की जरूर है, लेकिन SIP के जरिए इनमें पैसा लगाया जाए तो न सिर्फ रिस्क कवर होता है, बल्कि लंबी अवधि में यह जोरदार रिटर्न भी देते हैं. बाजार में ऐसे कई स्मालकैप म्यूचुअल फंड हैं, जिन्होंने लंबी अवधि में निवेशकों को अमीर बना दिया है. इनमें स्माल सेविंग्स स्कीम की तुलना में डबल या ट्रिपल रिटर्न मिला है. हमने यहां कुछ ऐसे स्मालकैप फंड की जानकारी दी है, जिनमें SIP करने पर निवेशकों को 10 साल बाद रिकरिंग डिपॉजिट (RD) की तुलना में 2.5 गुना तक ज्यादा फायदा हुआ है. वहीं इन फंड में रिस्क भी एवरेज या एवरेज से कम है. दोनों ही लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने के विकल्प हैं. चेक करें RD कैलकुलेशन पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में अभी 5.8 फीसदी सालाना तिमाही कंपाउंडिंग के आधार पर ब्याज मिल रहा है. वह एसबीआई या दूसरे बैंकों की आरडी की तुलना में ज्यादा है. यहां सीनियर सिटीजंस नहीं बल्कि आम निवेशकों को आरडी पर मिलने वाले ब्याज को आधार माना गया है. हर महीने निवेश: 5000 रुपये

ब्याज: 5.8 फीसदी

अवधि: 10 साल

मैच्योरिटी पर वैल्यू: 813232 यहां देखें बेस्ट SIP रिटर्न वाले फंड SBI Small Cap Fund 10 साल का SIP रिटर्न: 22% CAGR 5000 रु मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 19.12 लाख रुपये

1 लाख रुपये एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 8.85 लाख रुपये

कम से कम SIP इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कुल एसेट्स: 11,831 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.74% (31 मई, 2022)

रिस्क: एवरेज से कम Nippon India Small Cap Fund 10 साल का SIP रिटर्न: 21.76% CAGR 5000 रु मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 19 लाख रुपये

1 लाख रुपये एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 8.29 लाख रुपये

कम से कम SIP इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कुल एसेट्स: 18,675 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.82% (31 मई, 2022)

रिस्क: एवरेज Kotak Small Cap Fund 10 साल का SIP रिटर्न: 19% CAGR 5000 रु मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 16.5 लाख रुपये

1 लाख रुपये एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 6 लाख रुपये

कम से कम SIP इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कुल एसेट्स: 7192 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.95% (31 मई, 2022)

रिस्क: एवरेज से कम DSP Small Cap Fund 10 साल का SIP रिटर्न: 18.6% CAGR 5000 रु मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 16 लाख रुपये

1 लाख रुपये एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 6.52 लाख रुपये

कम से कम SIP इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 500 रुपये

कुल एसेट्स: 8323 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.88% (31 मई, 2022)

रिस्क: एवरेज ICICI Prudential Smallcap Fund 10 साल का SIP रिटर्न: 15.70% CAGR 5000 रु मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 13.6 लाख रुपये

1 लाख रुपये एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 4.5 लाख रुपये

कम से कम SIP इन्वेस्टमेंट: 100 रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कुल एसेट्स: 3611 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.13% (31 मई, 2022)

रिस्क: एवरेज (source: value research)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.