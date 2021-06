IPO Market : आईपीओ से पहले ही ग्रे मार्केट में 43 फीसदी चढ़े Shyam Metalics के शेयर, क्या आपको निवेश करना चाहिए

श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी (Shyam Metalics and Energy) का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 14 जून को खुल रहा है लेकिन इसके पहले ही इसके शेयर ग्रे मार्केट में 43 फीसदी चढ़ कर 436 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. श्याम मेटलिक्स 909 करोड़ रुपये का आईपीओ ला रही है. श्याम मेटलिक्स के शेयर का इश्यू प्राइस 306 रुपये है लेकिन ग्रे मार्केट में इसके शेयर 140-145 रुपये बढ़ कर 436 से 440 रुपये तक कारोबार कर रहे हैं. एंकर इनवेस्टरों की ओर से बिडिंग के एक दिन बाद ही यानी गुरुवार को ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की कीमतों में भारी उछाल दिखी. इंटिग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर श्याम मेटलिक्स ने 10 रुपये फेस वैल्यू पर अपने शेयरों का प्राइस बैंड 303 से 306 रुपये तय किया है.

प्री-आईपीओ कंस्लटेंसी फर्म Planify India के फाउंडर और सीईओ राजेश सिंगला ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से कहा कि कंपनी की वैल्यूएशन सही है और आईपीओ की जिस तरह से मांग दिख रही है, उसमें इसके आईपीओ के ओवरसब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद है. प्री-आईपीओ और अनलिस्टेड शेयरों में कारोबार करने वाली कंपनी UnlistedArena.com के फाउंडर अभय दोशी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से कहा कि श्याम मेटलिक्स का आईपीओ ऐसे वक्त में आ रहा है जब मेटल सेक्टर में काफी तेजी है. मोमेंटम पूरी तरह मेटल शेयरों के पक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी के विस्तार की योजना काफी बड़ी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह इसे कितनी मजबूती देती है. इसकी अपर बैंड पर कीमत 306 रुपये है. वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक ईपीएस पर आधारित इसका पीई 12 गुना है, जो काफी सही है. इससे निवेशकों में इसमें कमाई का मौका मिल सकता है.

रिलायंस के Partly Paid शेयर 1570 रुपये पर री-लिस्ट, डिस्काउंट में की कटौती

श्याम मेटलिक्स के आईपीओ के नेट ऑफर का 50 फीसदी क्यूआईबी (Qualified Institutional Buyers ) के लिए रिजर्व है. वहीं 35 फीसदी रिटेल निवशकों के लिए रिजर्व है. बाकी 15 फीसदी गैर संस्थागत निवेशकों (Non-institutional investors) के लिए रिजर्व है.

(स्टोरी में स्टॉक रिकमंडेशंस रिसर्च एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गई जानकारियों पर आधारित है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन किसी भी निवेश सलाह को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. निवेश के पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

(आर्टिकल- सुरभि जैन )

