निवेश पर 9.10% सालाना ब्याज पाने का मौका, यहां 22 जनवरी तक लगा सकते हैं दांव

Shriram Transport Finance NCD Jan 2020 Detail: 6 जनवरी से निवेशकों के लिए निवेश का एक नया विकल्प खुल गया है. यहां 7 साल के निवेश पर 9.10 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है. हम बात कर रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) की. यह एनसीडी सोमवार यानी 6 जनवरी 2020 से निवेश के लिए खुल गया है. इसमें निवेशक 22 जनवरी तक पैसा लगा सकते हैं. बैंक एफडी की तुलना में देखें तो एनसीडी में मिलने वाला ब्याज ज्यादा आकर्षक है. पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कंपनियों की एफडी में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, उसे देखते हुए निवेश करने का सुनहरा मौका है.

पिछले एक साल के दौरान देश के टॉप सरकारी और निजी बैंकों ने अपने डिपॉजिट रेट में औसतन 50 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती की है. यह 2015 के बाद से 250 बेसिस प्वॉइंट से ज्यादा कम हो चुका है. ऐसे में कंपनियों की एफडी में निवेश बढ़ रहा है. अगर कंपनी की रेटिंग बेहतर है तो इसमें निवेश पर रिस्क भी कम ​हो जाता है. ऐसे में बेहतर रिटर्न की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर अच्छा विकल्प हो सकता है.

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 3 साल, 5 साल और 7 साल यानी 26 महीने, 60 महीने और 84 महीने की मेच्योरिटी अवधि पर 8.85 फीसदी, 9 फीसदी और 9.1 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है. इस लिहाज से कंपनी की 7 साल की एनसीडी पर मिल रहा ब्याज बैंक एफडी की तुलना में करीब 210 बेसिस प्वॉइंट ज्यादा है. श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मंथली और एनुअल इंटरेस्ट रेट विकल्प के साथ 3 और 5 साल के लिए कम्युलेटिव विकल्प भी है. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के इश्यू का बेस साइज 200 करोड़ रुपये का है, इसमें 1000 करोड़ रुपये तक ओवरसब्सक्रिप्शन का भी विकल्प है.

CARE: AA+ /Stable

IND: AA+ /Stable

CARE: AA+ /Stable

NCD के एक बांड की फेस वैल्यू 1000 रुपये है और कम से कम 10 बांड में निवेश करना जरूरी है. यानी न्यूनतम 10 हजार रुपये आपको निवेश करना होगा. इसके बाद 1000 रुपये के मल्टीपल में निवेश हो सकता है. टाटा कैपिटल हाउसिंग मंथली और एनुअल इंटरेस्ट रेट वाला ऑप्शन दे रही है. इस एनसीडी की लिस्टिंग शेयर बाजार में कराई जाएगी.

(हम यहां निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं. ये रिपोर्ट कंपनी के ऑफर को लेकर बनाई गई है. निवेश से पहले एडवाइजर की सलाह जरूर लें.)

