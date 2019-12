एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसान, रिवार्ड प्वाइंट्स और क्रेडिट स्कोर पर होता है असर

भारत में क्रेडिट कोर्ड का चलन बढ़ा है, फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी क्रेडिट कोर्ड के इस्तेमाल से डरते हैं. इसकी वजह कर्ज के जाल में फंसने का भय है. जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, वे भी एडिशनल कार्ड के लिये अप्लाई करने से बचते हैं क्योंकि उनमें कर्ज के बोझ को संभालने को लेकर डर होता है. हालांकि, जो व्यक्ति सही फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और जिसके पास वित्तीय अनुशासन है, उसके लिये एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होना फायदेमंद है. आइए जानते हैं कि कई क्रेडिट कार्ड होने के फायदे और नुकसान क्या हैं.

रिवार्ड प्वाइंट्स में बढ़ोतरी: ज्यादातर क्रेडिट कार्ड ग्राहक की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं. उदाहरण के लिये, कुछ कार्ड जहां पेट्रोल खरीदने पर ज्यादा रिवार्ड प्वाइंट्स देते हैं तो दूसरे हवाई सफर या शॉपिंग पर ज्यादा रिवार्ड प्वाइंट्स देते हैं. फ्यूल कार्ड आपको पेट्रोल-डीजल आदि लेने पर ज्यादा रिवार्ड प्वाइंट्स देते हैं. दूसरी तरफ, लाइफस्टाइल या ट्रैवल क्रेडिट कार्ड आपको पेट्रोल के सरचार्ज तक की छूट देगा. अगर हर महीने आप पेट्रोल आदि की खरीदारी पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो फ्यूल कार्ड दूसरे क्रेडिट कार्ड के मुकाबले ज्यादा बेहतर है.

एक क्रेडिट खोने की स्थिति में मदद करेगा: एक क्रेडिट कार्ड के चोरी या खो जाने पर दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलने में कम से कम तीन दिन का समय लगता है. ऐसी स्थिति में भुगतान करने के लिये आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिये मजबूर होना पड़ता है. एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने पर आप अपना भुगतान दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं.

लंबे समय में क्रेडिट स्कोर के लिये फायदेमंद: कई क्रेडिट कार्ड होने से आपका क्रेडिट और उपयोग के अनुपात में कमी आती है. यह अनुपात ग्राहक द्वारा इस्तेमाल की गई कुल क्रेडिट लिमिट पर आधारित होता है. जिन लोगों का यह अनुपात 30 फीसदी से ज्यादा होता है, उन्हें इस लिमिट से आगे जाने पर कंपनियां क्रेडिट स्कोर कम करना शुरू कर देती हैं. अगर यह अनुपात 30 पीसदी से नीचे रहता है, तो कंपनी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा देती हैं.

उदाहरण के लिये, मान लीजिए आपके पास 80,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड मौजूद है और आप इससे एक महीने में 40,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो क्रेडिट और उपयोग का अनुपात 50 फीसदी पर आ जाएगा. अब अगर आपके पास एक दूसरा क्रेडिट कोर्ड भी मौजूद है और उसकी लिमिट 60,000 रुपये है, तो उसमें यह अनुपात महीने में लगभग 29 फीसदी पर आ जाएगा. इस तरह कई क्रेडिट कार्ड होने से आप इस अनुपात को 30 फीसदी से नीचे रखकर अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं.

ब्याज की छूट वाली समयावधि का फायदा उठाएं: क्रेडिट कार्ड में ब्याज पर छूट बिलिंग साइकिल के पहले दिन से लेकर बकाये का भुगतान करने तक होती है. इस दौरान किये गये ट्रांजैक्शन पर कोई ब्याज नहीं लगता, जब तक पूरी राशि समय पर दी जा रही है. ब्याज की छूट वाली समयावधि 18 से 55 दिन के बीच होती है, यह इस बात पर निर्भर है कि एक ट्रांजैक्शन कब किया गया. कई क्रेडिट कार्ड के साथ बिलिंग साइकल महीने में फैली होगी, जिससे आपका खर्च बंट जाएगा.

कई कार्ड को मैनेज करने में परेशानी: कई क्रेडिट कार्ड होने से बिल और तारीखें बढ़ेगी. लोगों को अपने बिल भुगतान करने की तारीख को याद रखने में परेशानी होती है जिससे वह भुगतान समय पर नहीं कर पाते. इससे उन पर लेट पेमेंट फीस लग सकती है ओर उनका क्रेडिट भी खराब हो सकता है. ऐसे में अपने सेविंग्स अकाउंट से बिल की राशि का ऑटोमैटिक डिडक्शन चुन सकते हैं.

जरूरत से ज्यादा खर्च करने का रिस्क: क्रेडिट कार्ड पूरे साल में कई आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट देते हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड धारक सिर्फ इसलिये खर्च करना शुरू कर देते हैं, ताकि वे ऑफर्स का फायदा उठा सकें. इससे उनमें वित्तीय अनुशासन खोने का रिस्क हो जाता है.

शॉर्ट टर्म में क्रेडिट स्कोर कम होने का खतरा: जब भी आप नए क्रेडिट कार्ड के लिये अप्लाई करते हैं, तो कार्ड देने वाला आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करता है. इससे आपका क्रेडिट स्कोर कुछ प्वॉइंट्स तक घट जाता है. हालांकि, यह घाटा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिये है. अगर आप अपने बिल समय पर भरेंगे, को आप कुछ महीनों में ही रिकवर कर लेंगे.

(By: Sahil Arora, Director & Head of Investments, Paisabazaar.com)

